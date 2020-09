Marcela Tauro: “Ya no puedo más, me quiero contagiar”

(CABA) El año de Marcela Tauro viene siendo hasta ahora demasiado intenso. Porque después de que estallara la pandemia, la periodista se peleó con Jorge Rial, lo que la obligó a cambiar de programa y desembarcar como panelista de Alejandro Fantino. Pero como si esto fuera poco, los distintos casos de coronavirus que se fueron detectando entre sus colegas de la radio y la televisión hicieron que la cronista ya se tuviera que someter a cuatro hisopados.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El repudiable video de Ivana Nadal donde compara violar bebés con insultarla

Si bien Tauro no se contagió hasta ahora, el cansancio y la tensión que le generan estos brotes entre compañeros están haciendo mella en su ánimo, a tal punto que, en las últimas horas, deseó en público contagiarse de una buena vez.

Esta vez, los positivos de Claudia Fontán y Catherine Fulop la obligaron a ausentarse de los estudios de la radio, donde comparte el dial junto a ellas en los programas “El Club del Moro”, conducido por Santiago del Moro, y “No está todo dicho”, con Guido Kaczka. Harta de esta situación, Tauro manifestó todo su cansancio en el programa de Fantino. “Ya no puedo más, Ale. Ya llegó un punto en el que pido tenerlo (el virus) porque es muy desgastante. Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo, que tengo que ir a casa… Es muy desgastante, ¿entendés?”, le dijo con fastidio a Fantino.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

A los 69 años, falleció el actor Edgardo Nieva

Y agregó: “Si bien no tuve contacto estrecho con Catherine Fulop porque nos dividimos los días, sí dieron positivo dos compañeros míos en el programa de Guido, entonces nos mandaron a todos a hisopar y a casa. A la mañana salimos en la radio a través de unos aparatos que nos mandaron”, indicó Tauro, cuyo primer hisopado había tenido lugar cuando a Fantino le detectaron el Covid-19. “Tengo muchos conocidos directos, de trabajo y de otros ámbitos, que están enfermos. No es una crítica. Me parece que el virus está circulando más en agosto”, finalizó la expanelista de Intrusos. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario