El desesperado pedido de Tití Fernández a Larreta y Santilli

(CABA) En medio de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchas actividades se vieron restringidas, entre ellas los velorios (restringido a los cónyuges o convivientes, hermanos, ascendientes y descendientes del difunto) o visitas al cementerio. En ese contexto, y pese a la apertura progresiva que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, Tití Fernández realizó un contundente pedido a las autoridades porteñas.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Denunciaron penalmente a Viviana Canosa por promover el dióxido de cloro

«Pregunta para @horaciorodriguezlarreta y @diegosantilliok: desde mediados de marzo no podemos ir a dejarle una flor a nuestra hija Soledad. Me gustaría saber en qué momento van a habilitar el cementerio de la Chacarita para que podamos ir a verla», cuestionó el periodista en un video de Instagram.

Y sentenció: «Vamos a ir con tapabocas y vamos a respetar la distancia social no como ocurrió en las concentraciones. Me encantaría que puedan responderme. Muchas gracias!!!!».

«Me adhiero a esa pregunta Titi, yo también tengo un familiar ahí y no puedo visitarle, ¡gracias! ahí hay espacio de sobra al aire libre y con distanciamiento social, no como en las marchas, por ejemplo digo», «Me pasa lo mismo con mi hijo. El pasado 12 de agosto hubiera cumplido 15 años y desde marzo que no puedo ir a visitarlo. No hay coherencia», «El cementerio es el lugar que más distancia hay. Siempre me pregunté por qué no se puede ir», le mencionaron sus seguidores apoyando el pedido del periodista.

Tití Fernández se topó con uno de los momentos más trágicos de su vida durante el Mundial de fútbol que se disputó en Brasil, en el 2014. Una herida que lleva marcada a fuego y de la que nunca se podrá liberar, que fue la muerte de su hija, Soledad. Desde entonces el periodista recuerda y conmemora cada fecha junto a Nora, su mujer.

Comentarios

Ingresa tu comentario