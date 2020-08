La pelea menos pensada: picante cruce entre Pablo Echarri y «El Dipy»

(CABA) La pelea menos pensada tuvo lugar en las últimas horas en las redes sociales cuando Pablo Echarri salió al cruce del cantante «El Dipy» por su crítica al lenguaje inclusivo tras un informe del Ministerio de Salud. En el video, Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y juventudes se refirió a la juventud argentina como «les pibis«, frase que fue tendencia en las redes sociales

«¿En serio ‘les pibis’? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme viejo choto, quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No así no”, escribió el cantante de cumbia en Twitter, donde tiene más de 200 mil seguidores. Su mensaje tuvo unos 6.500 retuits y comentarios y otros 17 mil “Me gusta”.

En serio » LES PIBIS»?

En serio nos vamos a bancar esto? En serio somos tan pelotudos?

Diganme viejo choto, quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No asi no pic.twitter.com/L2ZU7XmFHj — el Dipy (@dipypapa) August 12, 2020

La reacción de Echarri fue sorpresiva y contundente: “Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieran”, escribió. Y agregó: “Al final, sos terrible ortiva”. El tuit del actor recibió hasta el momento 1.500 comentarios y más de mil retuits 6.300 “Me gusta”.

Lejos de amilanarse, el cantante aceptó la guerra y le advirtió: «Me preparé toda la vida para hacer esto» y abrió un hilo en el que invita a sus seguidores a compartir memes sobre el kirchnerismo. NR

Me prepare toda la vida para hacer esto jsjs

abro hilo https://t.co/bRL3Gljbjf — el Dipy (@dipypapa) August 14, 2020

