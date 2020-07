Cinthia Fernández confesó que “dormía con un cuchillo debajo de la almohada» tras sufrir un robo

(CABA) El caso del jubilado de 71 años que mató a un ladrón tras ser atacado y que luego recibió prisión domiciliaria, abrió un intenso debate en los medios. La gente se divide entre los que están a favor del abuelo y los que no y Cinthia Fernández forma parte del primer grupo.

En ‘El show del problema’ dijo estar “harta de que los delincuentes hagan lo que quieran”. Poco después, contó su propia experiencia personal. «A mí me pasó algo no hace mucho, cuando estaba en la final del Bailando. Me entraron y la desvalijaron», relató haciendo referencia al hecho de inseguridad que sufrió en 2015.

«Eso fue un día, se llevaron todo y 15 días después, a eso de las 4 y cuarto de la mañana, mientras dormía con mis hijas me forcejearon la puerta. Escuché los ruidos, llamé a mi mamá que me da más confianza que el 911 y agarré una lámpara de cemento que pensé en romperle en la cabeza al primero que apareciera», agregó.

Según explicó, la primera vez que fue asaltada había pedido ayuda a la línea dispuesta para eso pero “tardaron más de una hora”. «Ese día no pensé que quizás estaban armados, sólo pensé en mis hijas. Viví un año con mi vieja, que dormía en el living y yo con un cuchillo debajo de la almohada. Al final, me terminé mudando». NR

