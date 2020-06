Ante la salida masiva de runners, la Ciudad confirma que intensificará los controles

(CABA) Tras los desbordes registrados este lunes en distintos espacios verdes de la Ciudad, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó que «intensificarán los controles» para el running y descartó, por ahora, algún cambio de horario para la práctica de la actividad física.

«Es razonable entender que toda la gente quiso salir el primer día a hacer actividad física», dijo, aunque reconoció que «la cantidad de aglomeramiento es más de lo que les hubiera gustado tener». En ese sentido, recalcó: «Necesitamos una sociedad en la que cada uno aporte algo en el cuidado colectivo y que si ven mucha gente, intenten cambiar de lugar».

En la Ciudad ya son 11.468 infectados y 264 los fallecidos por coronavirus. En los barrios vulnerables, en tanto, los infectados son 5.335, mientras que los fallecidos son 51. Respecto al Plan Detectar, luego de su paso por Balvanera llegará al barrio de Flores, según aseguró el ministro.

Miles de porteños coparon anoche plazas, parques y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires al habilitarse las salidas para ejercicio físico con distanciamiento social, en una nueva etapa del aislamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, donde también abrieron los comercios de ropa y calzado con su correspondiente protocolo.

Las salidas fueron habilitadas desde las 20 a 8 de la mañana de este martes. La imagen de gente corriendo cerca del «verde» se repitió en Palermo, Recoleta, Parque Centenario y en muchas plazas y parques porteños.

Las salidas para ejercicio físico no se pueden hacer entre más de 2 personas, con distanciamiento mínimo de dos metros; el tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad; se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

No obstante, la gran afluencia de vecinos que llegaron a los espacios verdes complicó mantener el distanciamiento mínimo de dos metros y se vio cómo la gente intentaba esquivarse. Además de las plazas y parques, también se vio gente corriendo por avenidas porteñas como Angel Gallardo, Díaz Vélez, Gaona o Del Libertador.

Además de Quirós, participaron de la conferencia de prensa el subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión de Red, Daniel Ferrante; el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella; la subsecretaria de Atención Hospitalaria, Laura Cordero, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni. NR

