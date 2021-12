Ciudad: Fernán Quirós no cree conveniente pedir pase sanitario

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, volvió a expresarse en contra de la implementación de un pase sanitario en el distrito con el objetivo de aplacar la curva de contagios de COVID-19, al considerar que “el beneficio de la medida no es significativo”.

“El pase sanitario en el mundo se utiliza para terminar de convencer para vacunarse”, analizó Quirós, en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio, sobre un pase sanitario que en la provincia de Buenos Aires ya rige desde este martes 21 de diciembre. Quirós, además, comentó que la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no planea imponer las mismas restricciones que la Provincia para no sumar “más dificultades a la sociedad”.

Por tal motivo, el funcionario confirmó: “Mantenemos la conducta actual. Pedimos que tengan doble dosis de vacuna a aquellos que vayan a espectáculos masivos y a boliches bailables de envergadura”. Si bien existe una mínima porción de la sociedad argentina que no desea vacunarse contra el coronavirus, el Ministro dijo reportó que en la Ciudad “el grupo de los que no se quieren vacunar en la ciudad prácticamente no existe”.

La Ciudad, según comunicó Quirós, se acoplará al pase sanitario que regirá en todo el país desde el 1° de enero, a partir de la disposición anunciada días atrás por el Gobierno nacional. Sin embargo, subrayó: “Lo que nosotros vamos a hacer en la Ciudad es cambiar la metodología. En vez de usar la local, vamos a utilizar la nacional. Pero no cambia en nada lo que ya es obligatorio”.

NT

Comentarios

Ingresa tu comentario