Eduardo Costantini dijo que el dólar “no está en equilibrio” y explicó por qué no se levanta el cepo

Eduardo Costantinti, empresario y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) opinó que el dólar “no está en equilibrio” y señaló que no se levanta el cepo “porque se produciría un incremento del valor” de la divisa.

“No sería un aumento galopante pero un aumento a fin de cuentas. Y produciría obviamente inflación y un efecto recesivo en la economía”, aclaró Costantini en el marco de una entrevista televisiva.

“Tendrían que corregir el tipo de cambio, advertir que la inflación subiría temporalmente, seguir con una disciplina fiscal acérrima que haga de ancla y mejorar el equilibrio en el sector externo. La gente a lo sumo tendría que hacer un sacrificio extra. Sería un índice más alto por uno o dos meses”, agregó.

Por otro lado, el empresario habló sobre el presidente Javier Milei y lo identificó como un representante de la “extrema derecha”. Asimismo, confesó que que no cree en el modelo de recuperación en “V” que espera el Gobierno, sino que más bien en un crecimiento gradual y sostenido, que consideró que podrá lograr “si se vencen todas las dificultades”.

Costantini destacó elementos de la actual gestión económica

No obstante, sí valoró el programa, la idea de la disciplina fiscal, pero aseguró que hay problemas en el sector externo. “En el flujo de importación y exportación, deberíamos estar en equilibrio generando dólares”, opinó. Y dijo que la Argentina “estaba quebrada, con deuda en pesos y dólares y con reservas negativas, pero la actual administración logró mejorarlas”. Pero, observó como un problema que “todavía no se ve ni un acuerdo con el Fondo”.

“La población ha querido un cambio, cansada de la política, sabe al menos lo que no quiere. No quiere la Argentina de siempre, la que no ha podido dar respuesta, que llevamos 40 años de democracia y, lamentablemente, el país ha ido para atrás en aspectos fundamentales como la pobreza y la educación”, indicó.

Y advirtió que, “para que la Argentina cambie se necesita un proceso largo, difícil, de sacrificio y esfuerzo” y reconoció que “el Gobierno, independientemente de errores o errores no forzados, lo que tiene es que es disciplinado con las finanzas públicas”.