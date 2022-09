Aumentó el número de usuarios de electricidad que decidieron no conservar el subsidio

La segmentación de subsidios ya está en marcha para los usuarios de energía eléctrica de todo el país. Luego de oficializarse los nuevos cuadros tarifarios, con los valores más altos para los usuarios del segmento de más ingreso (Nivel 1) y usuarios no residenciales, las empresas distribuidoras del sector recibieron finalmente los listados con los clientes que dejarán de recibir los subsidios este mes.

Desde el sector, destacaron que la gran mayoría de las distribuidoras de todo el país ya están trabajando con las bases de datos de clientes para determinar cuáles recibirán a partir de ahora una tarifa más alta. Sin embargo, advierten que aun llevará un tiempo más organizar los listados porque surgieron algunas diferencias con sus propias bases de clientes.

“En algunos casos, hay empresas que tienen más clientes en sus bases que los listados que recibieron. Las bases de datos oficiales solo incluyen a los clientes de ingresos medios (Nivel 3) e ingresos bajos (Nivel 2) que son los que mantienen los subsidios. Pero no están detallados los de mayores ingresos (Nivel 1) que son los únicos que perderán la tarifa subsidiada”, señaló una fuente del sector.

Las compañías quieren tener esa información más detallada para no cometer errores, ya que entienden que muchas de las personas que no fueron categorizadas en el Nivel 2 o Nivel 3 pueden haber quedado afuera por algún error en el formulario, falta de conectividad para acceder al registro online —sobre todo en zonas rurales— o por falta de información. “Pedimos más precisión para no cometer errores”, aseguraron.

Advertisement

Con todo, las nuevas tarifas ya están siendo aplicadas para los usuarios no residenciales —comercios y empresas— que también dejarán de percibir los subsidios. Esos clientes ya están siendo facturados con los nuevos cuadros.

¿Cómo quedaron hasta ahora distribuidos los subsidios?

De acuerdo a los datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), 9, 8 millones de hogares completaron el formulario desde el 15 de julio. Desde entonces, 191.507 solicitudes fueron modificadas. Por otro lado, luego de que trascendiera la posibilidad de que los usuarios con subsidios no podrían acceder al cupo mensual de USD 200 de “dólar ahorro”, 88.139 usuarios que habían pedido subsidios decidieron darse de baja.

El viernes 16 de septiembre, un día después de que fuera oficializada la medida de restringir el acceso al dólar ahorro y a las otras cotizaciones oficiales de la divisa, se concentraron 9.400 pedidos de baja en un solo día.

Advertisement

De acuerdo a los datos ingresados,

– 432.032 usuarios quedaron en el Nivel 1 (ingresos altos, van perdiendo los subsidios gradualmente)

– 5.604.517 usuarios quedaron en el Nivel 2 (ingresos bajos, mantienen los subsidios)

– 3.754.602 usuarios quedaron en el Nivel 3 (ingresos medios, mantienen los subsidios)

Advertisement

A estos usuarios hay que sumar todos los que no se anotaron y que, por lo tanto, quedaron en el grupo que no mantendrá los subsidios. Según las estimaciones oficiales, en total, en el caso de la energía eléctrica unos 5,9 millones de hogares perderán el beneficio, sobre un total de 14,9 millones. Para el gas natural, unos 4,1 millones dejarán de percibir la tarifa subsidiada sobre un total de 9,7 millones de hogares y tendrán una suba promedio de 25% en sus facturas.

Sin embargo, las empresas distribuidoras del servicio de gas aun no recibieron los listados con la segmentación de los clientes para poder comenzar a facturar con las nuevas tarifas. Estiman que lo recibirán en los próximos días y que los aumentos en ese caso no serán retroactivos. “Las empresas están facturando con el cuadro anterior hasta que haya novedades”, dijeron.

Por la gran cantidad de usuarios que quedaron en el segmento de más ingresos, desde la Secretaría de Energía trabajarán para detectar los casos que puedan ser errores de inclusión, es decir, que quedaron encuadrados en el Nivel 1 cuando no les corresponde por su nivel de ingresos.

Una de las medidas es que se no se quitará el subsidio a los usuarios de tarifa social, aunque no se hayan inscripto en el registro. Esto será de manera temporal, ya que la decisión de las autoridades de la secretaría es que todos los usuarios registren sus datos para conservar el beneficio.

Advertisement

La Secretaría de Energía confirmó que el registro RASE se mantendrá abierto para que todos los cambios en los ingresos o en el uso del servicio (mudanzas, cambio de titularidad, reducción del patrimonio) puedan ser informados en el caso de que generen un cambio de nivel de segmentación. El objetivo buscado es que esas actualizaciones puedan hacerse en forma mensual.