Una devaluación para los bolsillos porteños

La decisión del Gobierno de implementar una fuerte devaluación del peso y subir las tasas de interés va en sintonía con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de adoptar decisiones antes del desembolso esperado para la semana próxima, aunque generará más inflación.

Economistas cercanos a la negociación indicaron que el staff del FMI estaba pidiendo una devaluación cercana al 20%-25% en el mercado cambiario oficial.

“Mal resultado por el triunfo de Milei, la supervivencia de Massa y la señal de que Bullrich es una mala candidata. El Fondo va a hablar con Milei antes del desembolso”, expresó uno de ellos desde Estados Unidos.

Este salto devaluatorio, sin anclas fuertes, provocará más inflación y aceleraría la recesión, aunque por otro lado podría mejorar las liquidaciones de dólares del agro si el mercado cree que no habrá otros de corto plazo. Es decir, si cree en la promesa del Gobierno de mantener el tipo de cambio fijo hasta las elecciones de octubre próximo. Hoy la devaluación en el mercado oficial, luego de llegar a las PASO con el dólar lo más contenido posible, fue del 22% y en el blue y el MEP del 13%.

Esto significa que en agosto o septiembre la inflación del Indec podría llegar a los dos dígitos. Según los primeros cálculos del estudio ECO GO de Marina Dal Poggetto, podría superar el 200% acumulado en diciembre.

En el comunicado del último acuerdo técnico, el Fondo expresó que “el fortalecimiento y la armonización del régimen cambiario siguen siendo fundamentales para mejorar de forma duradera la cobertura de las reservas y la estabilidad exterior, y se han tomado medidas para fomentar la liquidación de las exportaciones y contener las importaciones a corto plazo”. Así se refirió a la nueva edición del “dólar agro” vigente hasta fin de mes.

“El crawling peg seguirá utilizándose para preservar la competitividad y apoyar los objetivos de acumulación de reservas”, indicó el staff del FMI.

En este sentido, Daniel Artana, director de FIEL, dijo que “no sabemos si a esta devaluación le seguirán otras; el escenario más probable es que la recesión se profundice igual que la inflación y se sume una situación financiera peligrosa”.

“Muchos precios están atados al blue pero la comida y otros productos básicos al oficial así que habrá una suba de precios”, indicó Artana en un seminario virtual organizado por Adcap Secutiries.

Sobre la opción de una potencial hiperinflación, el economista que colabora con Carlos Melconian -¿será anunciado como referente de Patricia Bullrich?- afirmó: “Tiene que haber un colapso en la demanda de pesos y una fuerte suba de la brecha cambiaria; de acá a octubre o noviembre es posible que suba la brecha, pero eso es diferente de los períodos de caos que vimos en el pasado en la Argentina”.

“Lo otro es ver si hay otra ronda de devaluación qué pasa con la liquidación de divisas. Eso no sé si es caos pero seguro que es malo para Massa como candidato”, indicó en el seminario organizado por la firma de Javier Timerman.

Además, expresó que “los anuncios de Massa para el 2024 no tienen relevancia por la falta de credibilidad del Gobierno”.

El efecto FMI

En tanto, el ex representante de la Argentina en el FMI, Héctor Torres, dijo que “el gobierno sabía que tenía que devaluar y que la reacción del mercado al resultado de las PASO les ofreció una buena oportunidad de culpar a las circunstancias. La verdadera pregunta es si esto alcanza”.

“Creo que hoy lo que más pesa no es el FMI sino saber cómo lee el mercado el triunfo de un candidato que propone dolarizar cuando en el Banco Central los únicos dólares que quedan son los encajes de los depósitos privados”, indicó.

“Eso naturalmente genera mucha inquietud y la situación puede ser aún peor si el gobierno decide usar encajes para intervenir en el mercado. Estimo que el FMI va a optar por desensillar hasta que aclare”.

“Antes de aprobar el desembolso el directorio querrá ver un informe que abarque el período entre el staff level agreement y la reunión de directorio. Me parece que sería difícil para el staff poder evaluar la situación hasta que no se aplaque el polvo. Igualmente en lo inmediato no hay nuevos vencimientos con el FMI”, explicó.

Martín Castellano, el economista del Instituto de Finanzas Internacionales para América latina, indicó: “A pesar del fuerte apoyo público a los cambios de política tan necesarios, los mercados están preocupados por la transición y la capacidad de hacer las cosas en 2024. Los temas clave a observar son 1) políticas hasta diciembre y 2) señales sutiles de la voluntad de Milei de trabajar con la oposición dominante”.

Desde Nueva York, un experto del mercado indicó: “Si Bullrich no encuentra su eje, hay chances de ver a Massa presidente, algo increíble dada la situación económica actual. Pero los planetas no se le podían alinear mejor. Sin Milei, Juntos arrasaba en la elección de ayer”.

En el corto plazo, los consultores locales creen que entre este mes y el próximo la inflación mensual podría subir a dos dígitos. Camilo Tiscornia, socio de C&T, detalló que “habiendo transcurrido medio mes veo difícil que salte al 10%, pero no es imposible y el efecto va a quedar repartido entre agosto y septiembre”.

“Si lo tomo a nivel semanal (semana contra misma del mes previo), sin duda, llego a 10% de inflación”, aclaró Tiscornia.

El director de ECO GO, Sebastián Menescaldi, indicó que este salto cambiario, “pega en agosto y septiembre. Arriba de dos dígitos en ambos meses; aunque no son los números definitivos., puede haber una inflación acumulada del 180% a octubre noviembre y puede superar el 200% en el año”.

El fundador de Econviews, Miguel Kiguel, sostuvo que este salto devaluatorio le sumará “3 o 4 puntos a la inflación” mensual, que podrían ser más si se retocan nuevamente las tarifas de los servicios públicos y las naftas.

-¿Esto le alcanza al FMI?

-Al FMI sí, a la economía argentina hasta octubre es más difícil.

-¿Se pueden suceder rondas devaluatorias como en 1981, tras el fin de la tablita?

-No tan complicado porque ahí se rompía la regla de la tablita. Aquí el compromiso no era tan fuerte. Pero en menor escala se puede dar-concluyó el ex secretario de Finanzas, con las pocas certezas que se pueden dar en una jornada tan volátil.

En realidad, como señaló el economista Jorge Neyro, “esto se parece mucho a lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como ministro y Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central, con una devaluación del 23% en enero del 2014, pero en una situación mucho más frágil”. En 2013, mientras se manipulaban las estadísticas del Indec, el IPC Congreso marcó una inflación del 28%, que subió al 38% en 2014 tras esa devaluación. El último dato de inflación anual lo informó el gobierno porteño la semana pasada: 118% julio-julio.

La ex presidenta Cristina Kirchner recordó aquel episodio el año pasado: “Ustedes recuerdan que tuvimos una devaluación en enero de 2014 y la inflación se nos fue a 38 por ciento”. ¿Cuál será el traspaso a precios esta vez?