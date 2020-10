Santilli y Berni firmaron un convenio para trabajar en conjunto en la General Paz

(CABA-PBA) Mucho más que una foto. Este jueves, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli firmó un convenio con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni para trabajar de manera conjunta en la General Paz. El acuerdo se produjo en medio de la tensión con la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, que había dicho que la Policía de la Ciudad “tuvo temor de intervenir” en el ataque a cuchillazos que terminó con la vida del efectivo de la Federal Juan Roldán y tras las diferencias de Berni con la funcionaria por la utilización de las pistolas Taser.

Es que el ministro bonaerense fue el primero en salir a cuestionar su par de Nación por haber derogado el protocolo que permitía la utilización de esta clase de armamento, que le habrían permitido al efectivo contar con un recurso no letal para defenderse. Luego fue el turno de Santilli, que respondió a la frase de Frederic: «Nosotros no vamos a entrar en polémicas, hay un efectivo fallecido y una familia que merece respeto, yo estoy orgulloso del correcto accionar de los efectivos de la Federal y de la Policía de la Ciudad. Aplicaron los protocolos vigentes para estos casos y trabajaron conjunta y profesionalmente”.

El convenio que firmaron Santilli y Berni este jueves es para el traspaso de 12 destacamentos que se encuentran sobre la avenida General Paz, que circunvala la Ciudad y, al mismo tiempo, es la frontera geográfica formal con la provincia de Buenos Aires. Según explicaron fuentes del gobierno porteño, «este acuerdo es fruto del trabajo en conjunto entre ambas jurisdicciones y forma parte del plan en materia seguridad que incluye el Anillo Digital, la coordinación en la lucha contra el delito, la integración de los 911 y el control de los pasos en los accesos en de la General Paz».

Estuvieron durante la firma del mismo el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (el acto se realizó en el puesto de control situado en General Paz y Chávez, en ese distrito); el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y el de la Bonaerense, comisario general Daniel Alberto García.

Santilli sostuvo: «Esto muestra el trabajo en conjunto entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad. Entre el ministro de la provincia y nosotros, como una forma de poder acercarle seguridad a la gente. La seguridad es una política de Estado para nosotros y por eso estamos trabajando en conjunto con Nación y con Provincia desde el primer día. Y lo seguiremos haciendo porque para nosotros los delincuentes tienen que ir presos y pagar por lo que hacen; nuestro trabajo es defender a las víctimas, y eso lo tenemos muy claro».

A su turno, Berni dijo: «la policía y el delito no reconocen la General Paz [como límite]; de hecho, estamos en jurisdicción de la Capital Federal, estos puestos están en la Capital, lo que muestra nuestra visión de integralidad de lo que significa el trabajo conjunto de las ambas policías». «Las policías, durante todo el día, no solamente están compartiendo espacio físico sino que también comparten información criminal, comparten el trabajo en los 911 para entrelazar las llamadas de emergencias y de esta manera ir generando mayores condiciones de seguridad para los bonaerenses y los porteños, porque el delito no reconoce frontera», agregó.

Los 12 destacamentos de la avenida General Paz que pasarán a ser controlados por el Ministerio de Seguridad bonaerense se encuentran en los cruces con avenida Crovara (La Tablada), Juan Manuel de Rosas (Villa Madero), Emilio Castro (Villa Madero), Conde Chávez (Tres de Febrero), Ibarrola (Tres de Febrero), avenida Juan B. Justo (Tres de Febrero), Bruselas (Tres de Febrero), avenida Lope de Vega (Tres de Febrero), Griveo (San Martín), autopista 25 de Mayo (San Martín), Migueletes (San Martín) y avenida de los Constituyentes (San Martín).

