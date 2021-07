Diego Santilli se lanza como candidato para la provincia de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta presentó a su principal candidato en la provincia de Buenos Aires. Se trata del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien encabezará la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados del PRO, con el apoyo de Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto. En la interna, enfrentará al radical Facundo Manes y al peronista Emilio Monzó, entre otros.

Además de Rodríguez Larreta, Carrió y Pichetto, estuvieron junto a Santilli en el centro de la escena Patricia Bullrich, Jorge Macri y Graciela Ocaña, que irá segunda en la lista de postulantes. En las gradas que rodearon a los oradores hubo otros dirigentes de peso del PRO, entre ellos intendentes y legisladores. Además, se desplegaron dos pantallas que mostraban a referentes que no estuvieron personalmente por los protocolos vigentes, pero se conectaron por zoom. El ex presidente Mauricio Macri, varado en Europa, fue uno de los grandes ausentes.

Antes de cederle la palabra a Santilli, Rodríguez Larreta lanzó una crítica a Axel Kicillof por la gestión de la pandemia y pronunció un discurso anti-grieta con mirada nacional. “La grieta no nos ha dado de comer, la grieta no nos ha dado menor inseguridad o mejor salud pública”, sentenció. El jefe de Gobierno de la Ciudad aspira a pelear por la sucesión de Alberto Fernández en 2023 y Santilli es una de sus principales apuestas para posicionare en la provincia de Buenos Aires.

“Hoy los argentinos estamos viviendo un momento muy difícil. Vivimos con angustia e incertidumbre el día a día; y vemos el futuro con desconfianza. La bronca de que todo está más caro y que el sueldo no te alcanza para llegar a fin de mes. O la de tener que cerrar el comercio por el que trabajaste toda tu vida. El miedo de no sentirte seguro en tu casa, de salir a la calle y no saber si te puede pasar algo malo o de tener que lidiar todos los días con el capanga del barrio porque crecen y avanzan los narcos”, expresó Santilli.

