Repudio en las redes por un polémico comentario de Úrsula Vargues sobre Nisman

(CABA) Tras el estreno del documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman en Netflix, se despertó nuevamente la polémica en los medios y las redes. De esta manera, varios programas y periodistas volvieron a hacer referencia al suceso para debatir los hechos una vez más. Tal fue el caso de Úrsula Vargues, quien se refirió al fallecido fiscal a través de Twitter y publicó un polémico comentario al respecto.

“¿Esto está en la serie? Porque sino, prefiero ver ‘La Lavandería’”, escribió la presentadora en su cuenta. Junto al texto publicó una de las escandalosas imágenes de Nisman durante una fiesta. Las mismas ya se habían hecho públicas unos días después de su muerte y generaron gran repudio entre los usuarios, al ser parte de la vida privada del letrado. Esta vez, generaron las mismas reacciones con el tuit de Vargues.

“Boluda no conectas 2 neuronas, que pena me das”, escribió una usuaria a modo de respuesta por la publicación. «Te re banco, pero la vida privada del tipo no explica su muerte. Sinceramente creo que derrapaste mal», escribió otro. Algunos también se refirieron a las causas que involucran a la gestión de Cristina Kirchner, ya que se ha manifestado varias veces en apoyo de la gestión de la actual vicepresidenta.

“Mirá la ruta del dinero K, ahí vas a ver cómo lavaban” y “Los kirchneristas se la pasan hablando de la libertad de vivir la vida de cada uno pero a la hora de atacar se ponen en puritanos, como cuando criticaron a Vidal por estar divorciada”, fueron algunos de los comentarios que se opusieron a Vargues. NR

