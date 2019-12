La foto de Araceli González despeinada y sin maquillaje que revolucionó las redes

(CABA) En el mundo del espectáculo, es muy común ver a las artistas con un aspecto impecable, bien maquilladas y siempre listas para una foto, aunque hay excepciones y algunas, decidieron dejar de lado los tabúes y las exigencias y se muestran más desestructuradas. Una de las que se quiso mostrar al natural y sorprendió a todos fue nada más y nada menos que Araceli González.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Bailarina del Teatro Colón denunció a Paloma Herrera por maltrato

La madre de Flor Torrente quiso compartir con sus seguidores que ya inició su temporada de verano y nada mejor que evidenciarlo con una captura frente a una cámara. “Casa”, escribió en su cuenta oficial de Instagram al tomarse una selfie en la que se la puede ver solo hasta la mitad de su cuerpo. ¿Un detalle? La protagonista luce un look casual, bikini, su rostro al natural y completamente despeinada.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

La polémica frase de Chechu Bonelli contra las mujeres solteras que generó indignación

La imagen no pasó desapercibida y recibió la interacción de los cibernautas mediante más de 18.000 “likes” y miles de comentarios: “Esas pecas son lo más”, “Loca linda”, “Hermosa 🌷😊😊🌷🌷”, “Bella siempre❤️”, “Look Chimoltrufia”, “Hermosa mujer …estás bárbara!!!”, “Diosa!!!!👏👏👏👏👏” y “Ahora si… me gusta más esta que la publicidad de anteojos o maquillaje no se … porque no le di bola al producto … bellisima”, opinaron. ¡Hermosa! NR

Comentarios

Ingresa tu comentario