Preocupa la salud del Pollo Álvarez

Esta semana Joaquín El Pollo Álvarez se ausentó tres días de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce por la pantalla de El Trece. Fue a trabajar el lunes y el martes, pero el miércoles se despertó con un malestar que no le permitió levantarse de su cama y debió ser reemplazado por Sandra Borghi. Si bien no presentaba síntomas compatibles con COVID-19, decidió realizarse un testeo para descartar la posibilidad.

Si bien el test dio negativo, siguió sintiéndose mal y decidió continuar en reposo. La principal molestia era en su estómago, pero con el correr de las horas presentó un notable cansancio, lo que volvió a despertar la alarma de un posible caso de coronavirus. Ante la posibilidad de que el primer hisopado haya sido un falso negativo, el viernes por la mañana volvió a ser testeado. “Me lo hice porque no mejoré, y porque apareció el cansancio, que es síntoma de COVID-19″, indicó el conductor.

“Pueden ser un montón de cosas: cansancio extremo, un ataque al hígado, o que me dé positivo esta vez. Espero que no», dijo, y agregó: “Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”.

El Pollo también se definió como “adicto al trabajo” y aseguró que por estos días tiene demasiadas actividades laborales. “Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco”, analizó.

Comentarios

Ingresa tu comentario