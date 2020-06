No será obligatorio el uso de tapabocas para salir a correr en la Ciudad

(CABA) El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes las nuevas medidas para la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 29 de junio producto de la pandemia del coronavirus.

En conferencia de prensa, Larreta anunció, junto a otros funcionarios porteños, las nuevas medidas en el marco de la cuarentena. El jefe de Gobierno se mostró cauteloso al remarcar que estas nuevas actualizaciones podrían modificarse dependiendo de cómo evolucionen los casos de COVID-19: «Es probable que tengamos avances y retrocesos en esta nueva etapa porque nadie, a ciencia cierta, nos puede decir cuántos contagios vamos a tener la semana que viene». «Nos puede pasar, como se dijo ayer, lo mismo que a Israel y Suecia, que tuvieron que volver para atrás», agregó.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Cierran parte de Comodoro Py por un caso positivo de coronavirus y al menos 5 sospechosos

Por otro lado Larreta aseguró que no hay asperezas con el presidente Alberto Fernández ni con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y resaltó que las medidas que toman son «conjuntas». «Definitivamente, no hay rispideces. Son realidades diferentes las de la Ciudad y el Conurbano, por más que sea un continuo», sostuvo el mandatario de la Ciudad.

En ese sentido, el referente del PRO explicó: «Las medidas que tomamos las propone la Ciudad y las aprueba la Nación: no puede hacer rispidez. Son decisiones conjuntas: nosotros proponemos, el Gobierno nacional aprueba». Además, destacó la importancia de coordinar las acciones con Kicillof al sostener que «el virus no ve a la General Paz como una división».

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Delfina Pignatiello, desesperada: lleva 11 semanas sin entrenar en una pileta y analiza no ir a los Juegos Olímpicos

Desde el Gobierno porteño se afirmó que la estrategia sanitaria del coronavirus es la que manda, pero «contemplando el sentir y la angustia de la gente y confiando en la responsabilidad individual de cada uno de los vecinos» se suman para esta etapa varias actividades, como la posibilidad de salir a caminar o correr en las noches en lugares de cercanía.

El protocolo para esto incluye como máxima novedad que el uso de tapabocas no será obligatorio para la realización de actividades como el running o el ciclismo, ya que esto, según explicó el ministro de Salud, Fernán Quirós, podría ser perjudicial para la salud. Dichas actividades podrán realizarse entre las 20 y las 8 de la mañana, todos los días y con un máximo de 2 personas.

Los detalles de las actividades que se suman en esta nueva etapa:

Salidas recreativas para chicos los fines de semana:

– Se extiende el paseo a ambos días.

– Sin restricción por día según el DNI.

– A 500 metros del domicilio de residencia.

– Distanciamiento social y uso de tapabocas para mayores de 6.

– De 8 a 20 horas.

– Duración máxima: 60 minutos por día

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

FECOBA quiere que se celebre el “Día del Padre” en su fecha original

Ejercicio físico (correr, caminar, bicicleta, rollers, etc):

– Entre las 20 y las 8 de la mañana.

– No más de 2 personas.

– Distanciamiento mínimo de 2 metros.

– El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad.

– Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas.

– No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

Apertura de comercios barriales o de cercanía de los rubros indumentaria y calzado:

– En zonas de barrio permitidas, atenderán según el número de documento, los días pares quienes tengan DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar.

– Sigue la restricción en los ejes comerciales de alta circulación.

– Atención al público a partir de las 11, con medidas de higiene y distanciamiento. Sin el uso de probadores.

– El traslado es responsabilidad del empleador y no se puede usar el transporte público interurbano, reservado para trabajadores de áreas esenciales.

Servicios de Culto:

– Los ministros religiosos que no viven en sus templos podrán ir para realizar su celebración litúrgica online vía streaming, sin público.

– Deberán guardar distancia de seguridad y saneamiento de lugares y objetos, según protocolos.

– Siguen restringidas las celebraciones religiosas y socio pastorales.

Comentarios

Ingresa tu comentario