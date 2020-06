Delfina Pignatiello, desesperada: lleva 11 semanas sin entrenar en una pileta y analiza no ir a los Juegos Olímpicos

(PBA) Delfina Pignatiello, la gran esperanza de la natación argentina, salió este jueves a pedir una excepción al gobierno para que le permitan a ella y todos los atletas olímpicos retomar los entrenamientos en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Desesperada por no perder más tiempo, la joven de 20 años de San Isidro reveló incluso que se le cruzó por la cabeza la idea de dejar de nadar.

«Estoy hace 11 semanas sin poder entrenarme en una pileta. Es un récord mundial», dijo con ironía la ganadora de tres medallas panamericanas en Lima 2019 que trabajaba para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos aunque no confirmados para el año próximo.

En ese sentido, explicó que «no existen ejercicios que repliquen la sensibilidad que necesita un nadador para entrenar en el agua». Por eso «para un nadador perder una semana de entrenamiento equivale a dos o tres meses de recuperación».

«Saber que puedo no llegar preparada a los Juegos Olímpicos me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad de ni siquiera prepararme para los Juegos y hasta dejar de nadar», señaló.

Además, destacó la desventaja de que varios nadadores olímpicos de todo el mundo ya hayan regresado a los entrenamientos: «Todos mis rivales no pararon de entrenarse. Mi sueño olímpico siempre fue más fuerte que todo, pero pasaban las semanas y me empecé a preguntar por qué me estaba entrenando. Sentí que no tenía ningún objetivo».

En ese sentido, Gustavo Roldán, el entrenador de Pignatiello, explicó que, durante la cuarentena, «China puso a sus deportistas olímpicos durante dos meses en dos centros de entrenamiento y, una vez terminado el aislamiento, volvieron con tres récords asiáticos».

Roldán contó que les ofrecieron viajar al interior del país para entrenar, pero que ahora «ya es tarde»: «Hace 9 semanas que se presentaron los protocolos de cuidado y precaución para volver a entrenar y son excelentes, pero no hubo respuesta. Nos ofrecieron alojarnos en otra provincia con una situación epidemiológica mejor, para que Delfina pudiese nadar, pero esa solución la necesitábamos antes. Hoy, 9 semanas después, es tarde».

«Quiero ir a los Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, que es para lo que me estoy preparando hace tres años, pero me gusta hacerlo bien y para eso mi cuerpo necesita estar preparado. No quiero a hacer un solo un ‘jueguito'», concluyó Pignatiello. NR

