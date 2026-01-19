El Gobierno nacional desactivó una de las polémicas más temidas por los hinchas de cara a la próxima Copa del Mundo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que el Mundial 2026 en TV Pública y Radio Nacional será una realidad para todos los partidos de la Selección Argentina.

El anuncio llegó con un matiz económico clave para la gestión libertaria: el Estado no pondrá un peso. Según el vocero, se cerró un acuerdo comercial con privados para que el costo de los derechos de transmisión no salga de las arcas públicas.

«Costo cero» para los contribuyentes

La estrategia oficial busca garantizar el acceso masivo a los partidos de la «Scaloneta» sin contradecir el dogma de déficit cero. «Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos», sentenció Adorni.

Bajo el lema «Para todos, sin usar la plata de todos», la Televisión Pública y la radio estatal aseguraron su lugar en el evento que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año.

Agenda completa: días y horarios de Argentina

Con la transmisión asegurada, la atención se centra en el calendario. La Selección integra el Grupo J y ya tiene su hoja de ruta definida para la fase de grupos:

Debut vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en Kansas City.

Martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en Kansas City. Segunda fecha vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 14:00 en Dallas.

Lunes 22 de junio a las 14:00 en Dallas. Cierre vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23:00 en Dallas.

El torneo será histórico por su magnitud: 48 selecciones, 16 ciudades sedes y una fase eliminatoria extra (16avos de final).

El camino a la final: morbo y posibles cruces

Si el equipo de Lionel Messi y compañía termina líder de su zona, el camino a la gloria en Nueva York (sede de la final) podría presentar duelos de alto voltaje.

En 16avos de final, el rival saldría del segundo del Grupo H, donde asoman potencias como España o Uruguay. El partido sería el viernes 3 de julio en Miami. De avanzar, en el horizonte de cuartos y semifinales aparecen fantasmas conocidos como Portugal, Inglaterra o Brasil.

Lionel Scaloni, fiel a su estilo, bajó la espuma tras conocer el fixture: «No habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección». Sobre el partido de las 14 horas contra Austria, el DT fue pragmático: «Hará un poquito de calor, pero no hay excusas».