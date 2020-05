Natalie Weber gastó $70.000 en dos perros colorados y la destrozaron

(CABA) Natalie Weber volvió a estar en el centro de las críticas. Esta vez decidió a modo de «gusto personal» comprar dos perros caniches pelirrojos de 70 mil pesos. Como sucede en estos casos, las críticas no tardaron en llegar.

En cuarentena con el futbolista Mauro Zárate y las dos hijas que tienen en común, Weber decidió regalarles a sus nenas dos mascotas de compañía. La modelo ya tenía a Rocco, otro caniche pero de color marrón. La información de dos nuevos perros se difundió y salió a aclarar la situación.

“Me imagino que me van a llegar todo tipo de críticas porque no adopté y compré. No soy una persona que me guste dar explicaciones. Pero primero, aclaro que no los fui a buscar, me los trajeron, porque estoy cumpliendo con la cuarentena… Y a los perritos los compré porque quería una raza específica», reveló Natalie a Paparazzi.

“No estoy en contra de la adopción ni mucho menos. Por el contrario, estoy a favor. Pero en este caso tenía el dinero para comprarme los perritos que quería y me quise dar el gusto. No entiendo cuál sería el problema de eso, yo no le veo nada malo”, expresó Weber, molesta.

Las principales críticas giran en torno a que muchos consideran que con la adopción se salva a los perros y gatos callejeros, mientras que al comprar se mantiene el negocio de lugares que producen animales en masa como si fueran productos y a menudo ignoran sus necesidades básicas. Además, muchos criticaron que hiciera semejante gasto en plena crisis económica y sanitaria por el coronavirus, en lugar de, «si le sobraba», destinarlo a ayudar a quienes más lo necesitan.

Hace un tiempo, Natalie le hizo un regalo a su hija Mía que generó todo tipo de comentarios: una réplica idéntica a su hija que recibió hasta el comentario del periodista Jorge Rial quien calificó el regalo como «macabro». La modelo en ese momento contestó polémica: «Quería hacer esto para aclarar algunos puntos sobre la polémica que se armó por el bebé que le regalé a mi hija. Primero quiero manifestar que cualquier acto macabro o retraso mental, como algunas personas dijeron, habla más de quien lo dice, que de quien acusa y son dignos de lástima”. NR

