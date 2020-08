Murió Jacobo Langsner, el creador de «Esperando la Carroza»

(CABA) Nació en Rumania, creció en Uruguay y con el oficio adquirido se vino a vivir a Buenos Aires. “Transilvano, uruguayo y judío”, así China Zorrilla definió a Jacobo Langsner, que durante esta madrugada murió a los 93 años.

El autor de una las piezas más emblemáticas del cine nacional como lo es Esperando la carroza, había nacido en Rumania en 1927, se crió y educó en Uruguay, país al que llegó a los tres años. Judío era por familia pero para él, tan sólo fue una circunstancia; de hecho, su voluntad era que lo cremaran. Y finalmente fue argentino por elección. Después de su exilio en Madrid durante la dictadura militar, hace escala en Montevideo y se radica en Buenos Aires.

“En mi juventud quería escribir historias para cine. Pero es absurdo querer hacer cine en un país que no tiene cine. Como loco no soy, empecé a escribir para grupos de teatro independiente”, contaba el genial dramaturgo en una de sus últimas entrevistas. En la misma hacía hincapié en que “era una persona de una timidez extraordinaria” y su “idea de escribir nació un poco porque yo pensaba que escribiendo nadie me iba a ver”.

“Esperando la carroza” es su gran obra, pero no la única. Pero sin duda, Jacobo Langsner fue el artífice de la mejor comedia de la historia. En mayo se cumplieron 35 años de su estreno cinematográfico, y tres generaciones pueden reconocer escenas y frases sin dudar de su origen. “Yo hago ravioles, ella hace ravioles…”, “!Si te veía venir!”; “¿Dónde está mi amiga?”, “Católica, apostólica, románica”…son algunas. También “Tres empanadas”, pero esa frase surgió espontáneamente en el rodaje y tuvo su recorrido como el resto de las muchas otras.

“El hombre incompleto”, “La rebelión de Galatea”, “Los ridículos”, “El juego de Ifigenia” y “Los artistas”, eran algunas de las obras que llevan su firma. Luego vendrían “El Tobogán”, “La gatera”, “Un agujero en la pared” y “Pater Noster”, y también guiones para cine y televisión. NR

