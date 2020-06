“Micky Vainilla, ¿sos vos?”: ola de críticas a Liz Solari por un posteo sobre racismo

(CABA) Luego de las protestas que se sucedieron en distintos puntos de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd en manos de un policía, Liz Solari se pronunció al respecto en sus redes sociales con el hashtag #HereToLove (Aquí para amar). Sin embargo, pese a que la modelo quiso brindar un mensaje antirracista, fue muy criticada y eliminó el posteo.

“Cuando el humano recuerda que su esencia es espíritu, que un cuerpo es un instrumento más allá de su forma o color, naturalmente se eleva sobre aquellos prejuicios adquiridos y construidos en su ignorancia, en su olvido. Vinimos a recordar, que somos Amor. LS 🙏🏻❤️🌍 #heretolove #racismo #especismo #yabasta”, escribió Liz junto a dos fotos.

Una mostraba dos manos entrelazadas con diferentes tonos de piel. Pero en la otra aparecía una mano de piel clara tomando la mano de un chimpancé.

De inmediato fue duramente criticada por su publicación. “¿Por qué la mano negra y la mano del animal?”, “¡Borrá eso!”, “¿Estás poniendo en el mismo lugar una persona y un mono?”, “Micky Vainilla, ¿sos vos?”, “La segunda foto no ayuda mucho”, fueron algunos comentarios que le llegaron y que hicieron que minutos más tarde modificara su posteo.

En su siguiente publicación, no solo omitió la foto de la mano del animal, sino que eliminó la posibilidad de realizar comentarios sobre la misma, y sumó una explicación: “Para los que no entendieron, y se apuran en juzgar y violentar con sus palabras, hablaba de la unión más allá de racismo y de especismo. Dos formas de discriminación inaceptables. La violencia en mis redes no es bienvenida”. En menos de diez horas, su última publicación recibió casi cinco mil “Me gusta”.

Como Liz Solari cerró los comentarios en la última imagen que subió, la gente comenzó a opinar sobre lo ocurrido en posteos suyos anteriores. “La publicación de una figura reconocida puede ser el peor error de todos, en especial cuando la foto contradice la descripción y se sigue una burla generalizada de mentes retrógradas. Que tengas una red social para eso es peligroso… es como darle una navaja a un mono”, “Señora ya no la cague mejor no diga nada”, “No puedo creer lo que era tu post anterior. Sos impresentable” y “Mamita, te mandaste una cagada”.

En sus historias la modelo también se refirió al tema, al subir un fragmento televisivo en el que un especialista explica “por qué odiamos”. “Odiamos porque nos enseñaron a odiar, odiamos porque somos ignorantes. Somos el producto de gente ignorante a la que le han enseñado cosas de ignorantes, como que hay 4 o 5 razas diferentes, No. Hay solamente una raza en la Tierra, es la raza humana y todos somos integrantes. Pero han separado a la gente de manera que algunos de nosotros podemos vernos superiores. Es tiempo de que superemos esto, no hay ningún gen de intolerancia, no nacemos intolerantes”.

En sus redes sociales, la modelo y conductora se presenta como “defensora de los vulnerables” y pide #stoptesteoenanimales (parar con las pruebas en animales) y #plantbased (dieta basada en los vegetales). NR

