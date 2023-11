Macri podría perder todo con Boca

Restan menos de dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones en Boca Juniors que determinarán el futuro de la institución y de dos de los personajes más importantes de su historia en tiempos modernos. Juan Román Riquelme vs. Mauricio Macri, frente a frente como cuando eran jugador y presidente, aunque esta vez en las urnas frente a un escenario que exhibirá a un ídolo devenido en dirigente y a un hombre más habituado a la política que impulsa a su ladero Andrés Ibarra como candidato.

A través de un spot que circuló en las redes oficiales vinculadas a Riquelme unas horas después de la presentación de la lista por parte del oficialismo que tendrá a Román como candidato a presidente y compañero de fórmula de Jorge Amor Ameal, se hizo un punteo de los hitos más importantes que ocurrieron en el Xeneize desde la visión de la conducción de turno: 1) La Bombonera más linda que nunca; 2) La Bombonera no se inunda más; 3) Volvieron los ídolos; 4), Recuperamos la identidad; 5) Seis títulos en cuatro años; 6) 34 pibes en Primera; 7) Superávit económico (el más alto en los últimos 36 años); y 8) Las Gladiadoras tricampeonas.

“Para mí las elecciones van a ser muy simples para los hinchas, nunca tan claras. Si me das un club con deudas y cuatro años después te muestro que ganamos títulos, llegamos a la final de la Copa y encima tenemos plata… Van a ser elecciones simples: querés seguir siendo un club de fútbol o querés que usen el club para hacer política”, fue la sentencia de Riquelme en una de sus últimas apariciones públicas.

Macri, en los últimos días, recogió el guante en TyC Sports: “Enfrentar a Riquelme en las elecciones es el desafío más doloroso que tuve porque yo lo traje a Boca desde las Inferiores de Argentinos Juniors. Y lo volví a traer (en 2007) aprovechando su conflicto con Villarreal, cuando me acusaron de que ‘el cartonero había roto el chanchito’ porque costó una fortuna, pero en esos seis meses ganamos la Copa y para mí fue el mejor campeonato que jugó Román en su historia en Boca”.

Pero al margen de los cuestionamientos y mirada crítica sobre la actual gestión, Andrés Ibarra y Mauricio Macri tienen claro que necesitan dar un golpe de efecto antes de las urnas del sábado 2 de diciembre. Ya presentaron el proyecto de Bombonera Siglo XXI, que promete llevar el aforo de un nuevo estadio levantado a escasos metros del actual Alberto J. Armando, con capacidad para más de 100 mil espectadores. Y en materia futbolística, la idea de la oposición es anunciar quién será el entrenador del equipo en 2024 si ganan las elecciones.

Riquelme optó por la cautela y no se apresurará a buscar técnicos por dos razones: frente a la sorpresiva renuncia de Jorge Almirón tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Maracaná, el Consejo de Fútbol ratificó a Mariano Herrón como interino hasta fin de año. “Van a dirigir hasta fin de temporada y estamos confiados en que lo van a hacer bien”, declaró sobre Herrón y sus ayudantes Walter Pico y Claudio Morel Rodríguez. El plan, igualmente, es hallar un sustituto de cara al próximo año. Sin embargo, Román pretende asegurarse la victoria en las urnas antes de iniciar la búsqueda.

“Nunca me pasó que a Boca no quieran venir entrenadores. Cuando era presidente, los técnicos me acosaban para venir. Ahora, antes de que buscaran a Almirón, varios les dijeron que no, como el Tata Martino. Y no era que no quería trabajar, porque a los dos segundos lo buscaron de Estados Unidos y se fue”, apuntó Macri. En tanto, Ibarra insistió con la idea de disolver el Consejo de Fútbol ya que “contamina el vestuario y le quita autoridad al técnico”, mientras que al mismo tiempo anticipó que confirmarán al DT que comandará a Boca en 2024 si su fórmula es elegida el 2/12.

Dentro de este panorama, dos glorias de la entidad de la Ribera aparecen sobre la mesa: Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto.

El actual entrenador de Platense tiene la propuesta para continuar en el Calamar el año que viene, aunque pateó la negociación para aguardar el desarrollo de la realidad de Boca. Infobae pudo averiguar que incluso en una de las conversaciones privadas que Ibarra tuvo con el propio Palermo, le prometió que le daría el buzo de DT si resulta electo presidente. No por casualidad el máximo goleador histórico boquense les envió un mensaje a los candidatos de la oposición durante la presentación de su binomio el lunes pasado: “Quiero mandarles un saludo muy especial a Andrés y a Mauricio por el lanzamiento de la nueva fórmula. Fuerte abrazo y muchos éxitos”.

En una entrevista con el programa radial Súper Deportivo, a Macri le consultaron por la chance de que Palermo tome las riendas en 2024 si resultaba vicepresidente de Boca y contestó: “Tendrías que preguntarle al presidente, Andrés Ibarra. A mí me encantaría y creo que los próximos técnicos de Boca tienen que ser siempre los que ya han ganado todo. Tenemos a Martín andando muy bien, Guillermo que ya anduvo muy bien, Sebastián (Battaglia) que ya estuvo, Carlitos Tevez que está empezando muy bien en Independiente”. Y completó, con sorna: “Tenemos técnicos de la casa antes de darle la oportunidad a Guardiola. Lo vamos a hacer esperar un poquito más a él”.

Algunos ex jugadores de Boca que se sumarían a la estructura del fútbol profesional si Ibarra y Macri ganan las elecciones también se hicieron presentes en el lanzamiento de la plataforma opositora: Rolando Schiavi (también acudió al último partido contra Newell’s en la Bombonera), Roberto Abbondanzieri (ex ayudante de campo de Palermo, al igual que el Flaco), Diego Cagna, José Basualdo y Jesús Dátolo.

Esta modalidad con viejas glorias dando apoyo no fue la primera vez que se llevó a cabo, ya que en mayo pasado, en otro acto en el que Ibarra y Macri adelantaron su participación en el acto eleccionario de fin de año, hubo invitados presenciales como Ángel Clemente Rojas, Miguel Ángel Brindisi y los ya mencionados Cagna y Abbondanzieri. Y también expresaron su apoyo a la distancia, con un saludo virtual, justamente Palermo y Gustavo Barros Schelotto, ya que su hermano Guillermo no había podido asistir por motivos personales.

Guillermo es otra de las debilidades de Macri. El ex delantero que consiguió 16 títulos con la camiseta azul y oro (10 de ellos internacionales) tuvo su última experiencia con la selección paraguaya y ya supo liderar al equipo de la Ribera entre 2016 y 2018, años en los que ganó las dos ligas locales y sucumbió en la final de la Libertadores contra River disputada en Madrid. Pese a ese último mal trago, el Mellizo es ponderado por el hincha no solamente por la idolatría que despertó como futbolista, sino también por el respeto que generó con su trabajo como director técnico. En una encuesta realizada por Infobae en la Bombonera durante el último encuentro por Copa de la Liga de local ante Newell’s, Barros Schelotto fue el más votado por los fanáticos para convertirse en DT en 2024.

Si bien se rumoreó que los Mellizos no tenían intenciones de retornar al país a dirigir, este medio pudo corroborar que están dispuestos a escuchar posibilidades tanto en el exterior como en Argentina. El punto que consideran fundamental para retomar la actividad es encontrar un proyecto serio y fundamentalmente ambicioso desde lo deportivo. En tanto, si bien no está descartado que puedan desarrollar una labor desde la dirección deportiva con otro DT en funciones, esa idea no es la que más les apetecería en este momento.

En el plano de manager, el nombre de un tercer histórico de Boca Juniors entra en escena. Se trata de Nicolás Burdisso, actual director deportivo de la Fiorentina que tuvo su experiencia en el Xeneize en el que fue el último año de gestión de Daniel Angelici. El ex defensor fue quien decidió la contratación de Gustavo Alfaro y terminó rompiendo su vínculo con el club -a pesar de tenerlo vigente- una vez que Riquelme designó al Consejo de Fútbol para llevar a cabo su tarea.

Ibarra confesó tener buenas referencias del ex jugador de la selección argentina que también había sido apuntado por Jorge Reale, candidato a presidente de Boca que se bajó de la elección en la última semana y optó por no adherir a la oposición impulsada por Macri. Burdisso, que tiene contrato con el club italiano hasta junio de 2024, hasta ahora no recibió llamados oficiales. En medio de la temporada con el elenco Viola que marcha 6° en la Serie A y primero en su zona de Conference League, parece complicado que Nico retorne en el corto plazo, aunque puede ser una apuesta para mediados del año próximo si lo convencen de tener otra oportunidad.