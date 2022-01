Luciana Salazar demandará a Google y Twitter

Todo el escandalo comenzó hace algunos días cuando el usuario de Twitter @waloxxxxx dijo en redes sociales que Luciana Salazar teñía el pelo de su hija Martina, de apenas cuatro años. “Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida”, escribió. Y para graficar, en su publicación adjuntó una serie de imágenes donde se puede apreciar el rubio intenso, casi platinado, que luce la pequeña. El tuit —que fue eliminado por no cumplir con las normas de la red social— no tardó en viralizarse y, como era de esperar, devino en un duro debate, entre quienes cuestionaban a la actriz, y sumaban más “pruebas”, y los defensores de Luli.

“La gente que no es feliz rompe mucho las pelotas”, se animó por fin a responder Salazar, horas después vía historias de Instagram. Y disparó: “Hoy me dijeron que detrás de un hater que no tiene identidad, hay alguien que te quiere dañar (aunque en este caso no lo logre). Hay una sola persona que busca dañarme constantemente. No quisiera pensar que esta persona tiene algo que ver con esto”. “Por suerte contraté a los mejores abogados, especialistas en estos temas. Vamos a ir a fondo con esto hasta averiguar quién se esconde detrás de toda esta artimaña para desprestigiarme”, avisó finalmente.

Efectivamente Luciana cumplió con su palabra y tomó la determinación de iniciar acciones legales contra Google y Twitter para que se elimine de la web todo lo relacionado con las críticas que recibió por el supuesto tratamiento de cambios de color de pelo a los que sometió a su hija.

“No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a las menores de edad”, se descargó la mediática actriz y modelo en sus redes sociales.

