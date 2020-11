Leticia Siciliani contó por que se ausentó de Masterchef Celebrity

Luego de las ausencias de El Polaco, Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui a Masterchef Celebrity tras haber contraído coronavirus, un nuevo faltazo alertó a los seguidores del programa. Se trató de Leticia Siciliani, que a diferencia del resto no tuvo a nadie que ocupara su lugar.

La semana pasada, la hermana de Griselda no estuvo en dos emisiones, por lo que esta semana aunque cocinó bien, irá directamente a la gala de eliminación del domingo. Ni la semana pasada ni el martes a su regreso, dijeron por qué había faltado. En su momento Santiago del Moro solo había atinado a aclarar que se trataba de “una cuestión personal, una cuestión de salud”.

En sus historias de Instagram ella había jugado con el misterio al grabar un video donde comenzaba: “La gente me está preguntando si estoy y la verdad es que no estoy en los adelantos porque ese día, lo que pasó fue…”. Pero a la hora de contar la verdad sobre su ausencia, la grabación se cortó. El miércoles por la noche, luego de haber esquivado durante días y días el tema, cansada de que sus seguidores, preocupados por ella, le preguntaran qué le había pasado, usó su cuenta de Twitter para aclarar todo.

“Para que se deje de especular y bardear, la realidad fue que llegué a grabar y tuve una hemorragia muy fuerte. Por suerte la producción estuvo conmigo y mis compañeros también. Me hubiera encantado tener un reemplazo, pero pasó todo ahí en el momento. Muchas gracias a todos”, escribió Leticia y obtuvo más de 25 mil “Me gusta”.

Sin embargo, también recibió algunos comentarios que no apoyaron la decisión del programa ante su ausencia: “No interesa que te pasó, tenías que ir directo a gala del domingo” y “Todo bien, pero con humildad podrías haber vuelto directo a la eliminación. No parece justo con el resto”.

“No tenés nada que explicar, la gente habla porque el aire es gratis”, “Vamos Le, te amamos”, “Genia Leti- Lo que no entendí es por qué hoy necesitabas la medalla de oro para subir al balcón”, “Mi vida, no hay necesidad de aclarar nada, nosotros entendemos y le cerramos la boca a los que critican, te amo reina, que bueno que ya estás bien” y “Me alegro mucho que estés bien Leti, qué bueno que no fue nada muy grave”, fueron otros mensajes de quienes la apoyan incondicionalmente.

“Gracias por todos los mensajes. Estoy súper bien. Para volver mega ATR (a todo ritmo)”, había escrito la semana pasada la actriz, mientras miraba el programa desde su casa, ansiosa por regresar a la cocina más famosa del país.

