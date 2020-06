Larreta y Kicillof se reunieron por primera vez a solas para evaluar la próxima etapa de la cuarentena

(CABA-PBA) Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta tuvieron su primer encuentro a solas desde el inicio de la crisis por el coronavirus justo en el día con mayor cantidad de contagios y récord de casos positivos en la provincia de Buenos Aires.

Se reunieron en la sede del Gobierno de la Ciudad en el barrio porteño de Parque Patricios para analizar la situación epidemiológica y evaluar la próxima etapa de la cuarentena. Mientras promediaban el encuentro, Rodríguez Larreta y Kicillof recibieron el parte oficial del Ministerio de Salud nacional con el récord de contagios de COVID-19 desde que empezó el conteo: 904 casos. De esos, 488 en la provincia de Buenos Aires, con epicentro en el conurbano, y 371 en la Ciudad.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Ley Ramona: impulsan un bono para trabajadoras de comedores comunitarios

El dato, si bien se esperaba, alarmó a las autoridades políticas y sanitarias del AMBA no solo por tratarse del día con mayor cantidad de casos positivos desde que el coronavirus avanzó en el país -tanto a nivel nacional como bonaerense en particular-, si no porque desde los primeros días de mayo que la Provincia no pasaba a la Ciudad en contagios.

En ese sentido, según infobae, el gobernador y el jefe de Gobierno analizaron durante un buen rato los pasos a seguir en vísperas del anuncio que Alberto Fernández planea volver a hacer el fin de semana junto a ambos en Olivos, en lo que será una nueva oficialización del aislamiento decretado por primera vez el 20 de marzo pasado.

Este miércoles, por caso, el Presidente planea recibir -según trascendió, en principio sería en Casa Rosada- al jefe de la Ciudad para evaluar la situación del Área Metropolitana de cara al anuncio y a la ronda de consultas que el jefe de Estado tiene previsto realizar como lo hace cada semana antes de decretar la prórroga del confinamiento. Con Kicillof, en tanto, tiene agendado verse por la mañana, en la inauguración de una destilería en Campana.

“Todo tiene que ser consensuado”, aseguró a infobae tras el encuentro una alta fuente de la Ciudad que todavía debatía con Rodríguez Larreta y su mesa chica en la sede de Uspallata, entrada la noche, la próxima etapa del aislamiento y las diferencias que se plantean con la administración bonaerense.

“Todo es coordinado. Buscamos la manera de que las decisiones que se tomen generen el menor impacto posible en la circulación viral”, coincidieron colaboradores de Kicillof. El transporte público se mira, por caso, con lupa: en mayo se mantuvo estable.

Pero no hay, por ahora, ninguna definición tomada. “No cerramos aún todos los temas”, confiaron colaboradores de Rodríguez Larreta. Cualquier decisión se tratará de circunscribir, en todo caso, a estrictos controles por parte del Estado. Esa es la idea.

Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había recibido en Casa Rosada a sus pares de la Ciudad y la Provincia y a los ministros de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Transporte de las tres administraciones para empezar a discutir cómo continuará la cuarentena en el AMBA, el epicentro del coronavirus en la Argentina. No hubo definiciones porque, en rigor, se trató del primer encuentro de muchos que se sucederán durante toda la semana, antes del anuncio. Pero sí se presentaron las primeras cartas sobre la mesa.

Desde el Gobierno porteño manifestaron, en esa línea, la posibilidad de avanzar en la apertura de algunas actividades, e incluso desde este martes empezó a trascender que la Ciudad podría habilitar el ejercicio al aire libre en horarios nocturnos restringidos si es que la evolución de los contagios sigue hasta el final de la semana en forma sostenida.

La participación de José Luis Giusti, el ministro de Desarrollo Económico porteño, en la reunión de este lunes -no había estado en los encuentros de las semanas previas a la última prórroga del aislamiento- fue una señal de que Rodríguez Larreta pretende ahora avanzar en una tímida flexibilización. A diferencia de dos semanas y media atrás, cuando, por el contrario, ordenó dar marcha atrás con unos 10 mil comercios que pudieron volver a levantar sus persianas el 12 de mayo pasado y que tuvieron que cerrar el 25 de mayo pasado.

Desde el Gobierno provincial ya avisaron que no pretenden habilitar ningún nuevo rubro. Todo lo contrario. Sergio Berni planteó de hecho durante el encuentro que la situación en el conurbano es “crítica”.

En la Ciudad reconocen, de hecho, que la marcha atrás se debió a la presión de la administración bonaerense: el jefe de Gobierno no quiso entonces entrar en un conflicto sanitario y político con Kicillof.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Donación de plasma: 7 de cada 10 recuperados de Covid-19 desarrollan anticuerpos

La foto a solas de este martes es una señal de que ambos mandatarios pretenden consensuar al extremo la próxima fase de la cuarentena. Durante la previa anterior al anuncio de prórroga, hace algo más de dos semanas, había habido una escalada verbal de funcionarios bonaerenses e intendentes del Gran Buenos Aires sobre la situación sanitaria en la Ciudad. Intermedió el jefe de Estado, particularmente en el extenso cónclave que mantuvieron en Olivos la noche del miércoles previo a la oficialización del sábado 23 de mayo.

En ese momento, los barrios populares porteños eran el principal foco de contagio. Ahora, la situación empezó a recrudecer en los asentamientos bonaerenses, lo que obligó, semanas atrás, a aislar esos enclaves. Y a circular el virus por los distritos más que antes. Aparecieron casos por primera vez incluso en municipios que nunca habían tenido registros, como Capitán Sarmiento.

Según la base de datos oficial del Gobierno de la Provincia, se realizaron hasta ahora 59.631 testeos en territorio bonaerense. La situación empieza a preocupar. Intendentes consultados por infobae que hasta hace algunas semanas insistían con la apertura de nuevos rubros resaltan ahora, por ejemplo, que no es momento de avanzar. Comienzan a aflorar, de todos modos, los comerciantes que se las rebuscan para trabajar a pesar de las prohibiciones. Los jefes comunales, por lo general, miran para el costado. Al menos mientras no haya denuncias de por medio.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Quienes viajen en el tren Mitre podrán reservar lugar desde la próxima semana

La ocupación de camas UTI llegaba este martes en la Provincia al 42%, entre los sistemas nacional, provincial y municipal, público y privado.

La reunión de Larreta y Kicillof es la primera de una serie que quedan por delante y hasta el fin de semana, cuando el jefe de Estado declare cómo seguirá la cuarentena en el Área Metropolitana. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario