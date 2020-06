Con la curva de contagios «más estable», la Ciudad evalúa habilitar “actividades de bajo riesgo”

(CABA) El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó este martes que la curva de contagios de coronavirus en la Ciudad se «estabilizó en los últimos cuatro o cinco días» y no descartó habilitar nuevas actividades «de bajo riesgo sanitario».

«El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) requiere trabajo en conjunto. Tenemos una curva que viene evolutiva pero en los últimos cuatro o cinco días los casos están relativamente más estables. Coincidimos (con las autoridades bonaerenses) en ver la tendencia de la curva en estos días», aseguró el funcionario en conferencia de prensa.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Donación de plasma: 7 de cada 10 recuperados de Covid-19 desarrollan anticuerpos

Y continuó: «Eso va a ser muy importante para decidir si sostenemos todo como está o pensamos en actividades de bajo riesgo que pudieran habilitarse. Siempre sosteniendo la cuarentena en el tránsito», sostuvo el funcionario.

De esta forma Quirós coincidió con el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli en la necesidad de llevar a cabo una «cuarentena inteligente» a partir del 8 de junio. Las actividades que podrían ponerse en marcha no deberán incrementar la cantidad de usuarios en el transporte público.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Quienes viajen en el tren Mitre podrán reservar lugar desde la próxima semana

Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, la Ciudad registró 274 nuevos casos en las últimas 24 horas y desde el inicio de la pandemia son 8504 los positivos, con 196 muertes. Del total de contagios, 3963 corresponden a los barrios vulnerables.

Además, descartó por el momento el regreso de los deportes colectivos en la Ciudad. «Ahora debemos habilitar actividades de mínimo impacto sanitario ya que tenemos la curva por delante. No puedo responder sobre actividades deportivas en particular, no lo sabemos«, enfatizó. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario