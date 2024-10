La Legislatura homenajeó a la doctora Sandra Vázquez, declaró de Interés al Desfile Inclusivo y conmemoró el Día del Derecho a la Identidad

La Legislatura de la Ciudad declaró a la ginecóloga Sandra Vázquez, como Personalidad Destacada en el ámbito de la Salud en un acto que se llevó a cabo en el Salón Montevideo y contó con la presencia del legislador y autor del proyecto, Claudio Ferreño; la diputada mandato cumplido, Laura Velasco; la Dra. Paula Fainsod y la abogada Nelly Minyersky.

En la apertura de las alocuciones, Velasco presentó la mesa principal y recordó la trayectoria de la homenajeada. “Es un gusto estar acompañando en esta mesa y sobre todo en el reconocimiento tan merecido a Sandra Vázquez”, destacó. Y resaltó la importancia de las representaciones en la sociedad, para luego abrir la mesa como moderadora.

Su formación como ginecóloga transcurrió en el hospital de Clínicas junto a grandes profesionales pioneros en ginecología infantojuvenil. Allí pudo orientarse en esa subespecialidad a la cual se dedicó con mucha pasión hasta el día de hoy. En 1989 se integró al Servicio de Adolescencia del Hospital Cosme Argerich, donde tuvo la posibilidad de crear el Área de ginecología y posteriormente ser la coordinadora general del servicio y referente del programa de Salud Reproductiva de la ciudad. Allí colaboró en la elaboración de las normativas aún hoy vigentes que facilitaron el acceso a la anticoncepción en adolescentes.

Luego, en el Salón Presidente Alfonsín, se llevó a cabo el acto que distinguió de Interés Cultural y Social a la segunda edición del Festival Inclusivo, organizado por Radio Inclusiva. La jornada fue encabezada por la diputada y autora, Jessica Barreto, junto a la periodista y productora, Silvana González; y el periodista y Director de Radio Inclusiva, Gabriel Gianoli.

Advertisement

Barreto señaló que la iniciativa fue acompañada por una amplia mayoría del arco político y puntualizó: “Eso quiere decir que los ciudadanos y los vecinos, a través de sus representantes, apoyan y fomentan actividades como estas. Que son muy importantes, no solo visibilizan la discapacidad, sino además nos muestran que estas personas tienen la posibilidad de ser plenas”. Y planteó los desafíos que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia de inclusión y discapacidad.

Este desfile tiene como objetivo principal visibilizar y promover la inclusión de las personas con discapacidad. Para ello contó con la participación de 80 personas con discapacidad, quienes exhibieron moda inclusiva con talles plus size para niños y adultos y look urbano, sport y de alta costura. La organización de este desfile inclusivo estuvo a cargo de “Radio Inclusiva”, fundada en 2019 por el periodista Gabriel Gianoli, emisora que transmite desde la Comuna 7 de la Ciudad y tiene como premisa informar sobre temas relacionados con la discapacidad, diversidad de género, deportes adaptados, tercera edad, el arte urbano o callejero, la música y el teatro under.

Finalmente y en el marco del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, el Salón Dorado del Palacio Legislativo fue el escenario para la entrega del beneplácito por los 40 años de la implementación de la técnica genética conocida como Índice de Abuelidad. Desde allí fue la legisladora y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura, Victoria Montenegro, quien encabezó el acto.

Advertisement

Además estuvo acompañada por Paula Logares, la primera nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mediante el índice de abuelidad; y su abuela, Elsa Pavón, distinguida por la Casa Legislativa como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se completó con la entrega a Logares del beneplácito por el 40 aniversario de su restitución.