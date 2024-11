La serie “Cris Miró (Ella)” fue declara de Interés por la Legislatura de la Ciudad

La serie argentina Cris Miró (Ella) fue declarada de Interés para los derechos del colectivo LGBTIQ+ durante un acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado, encabezado por de la diputada y autora del proyecto, Sol Méndez, quien preside la Comisión de Mujeres Géneros y Diversidades. Además, estuvieron presentes el creador y director, Martín Vatenberg; la productora y socia de Nativa, Helen Roca; el CEO de EO Media y productor, Ezequiel Olzanski; el actor y encargado del casting, Marcos Montes; además de referentes de las plataformas TNT y Flow.

La serie está inspirada en el libro “Hembra: Cris Miró, vivir y morir en un país de machos”, se estrenó el 23 de junio de 2024 y narra la vida de Cris Miró, primera vedette transgénero en alcanzar notoriedad en Argentina durante los años noventa. Fue protagonizada por Mina Serrano; Victorio D’Alessandro; Katja Alemann; César Bordón, Agustín Aristarán; Marcos Montes; y Manuel Fanego.

La diputada Sol Méndez agradeció a los presentes y a los realizadores por haber reflejado de forma seria y honesta la vida de la vedette.“Más que vedette del teatro Maipo, fue la pionera de muchos derechos que hoy poseemos.” mencionó. Además, aseguró que desde su lugar como Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires va a seguir apoyando, reconociendo y dándole voz a todas las iniciativas que promuevan la diversidad.

Se compartió un video de la actriz, Mina Serrano, quien no pudo estar presente, pero agradeció y celebró este tipo de ficciones: “Estas son herramientas de un cambio increíble. Logran que la gente empatice y escuche otras realidades que no forman parte de su día a día”

El director, Martín Vatenberg, habló sobre el amor que todos los presentes han dejado y transmitido en el desarrollo de este proyecto. Además, detalló sobre lo que representó haber cumplido el sueño: “Cuando leí el libro, sentí que había una heroína que me decía que lo audiovisual debía hacerle justicia, no sólo por ella, si no por todo el colectivo”

Por último, los productores Ezequiel Olzanski, Ramón Bernabe Arellano, y Martin Crespo detallaron la importancia de lo que representa un proyecto como este para la industria, las implicancias que el mercado podría llegar a solicitar y lo lejos que este tipo de historias podrían llegar como agentes de cambio: “Si la sociedad elige ver en nuestras plataformas este tipo de historias, creo que es el camino hacia una articulación de historias que interpelan, que nombra lo que para muchos no existe, que hacen hincapié en la vinculación y marcan el comienzo de un camino para que se sigan dando ficciones como esta” mencionó Olzanski.

La representación de figuras como Cris Miró en el entretenimiento es esencial, ya que visibiliza a personas históricamente marginadas, promueve la empatía y la comprensión hacia las experiencias de la comunidad trans. La misma, ayuda a romper estereotipos y a cambiar percepciones, promoviendo una mayor inclusión y aceptación social. Además, reconoce la importancia de la lucha por los derechos humanos y la diversidad.