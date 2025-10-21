La Legislatura continuó el debate en torno al presupuesto 2025 con las áreas de Educación y Vicejefatura de Gobierno

Esta mañana, comenzó la segunda semana de rondas de presentación del Presupuesto 2026 en la Legislatura de la Ciudad. La ministra de Educación porteña, María de las Mercedes Miguel, expuso hoy ante la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que preside la diputada Paola Michielotto y cuyos vicepresidentes son Claudia Neira y Lucio Lapeña.

La funcionaria presentó los lineamientos del presupuesto educativo para el año 2026, que alcanzará los $3,245 billones, equivalente al 20% del presupuesto total de la Ciudad, consolidándose como la mayor inversión del Gobierno porteño. Según detalló, el 73% de ese monto se destinará a capital humano.

Miguel destacó que el presupuesto “pone el foco en el aprendizaje, la innovación y el bienestar de estudiantes y docentes”, y subrayó que “el aprendizaje es y seguirá siendo la causa más noble y transformadora de nuestro tiempo”.

Durante su exposición, la ministra, que estuvo acompañada por su equipo de trabajo, anunció una “inversión récord” en educación con políticas centradas en el aprendizaje significativo, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la formación docente.

Principales Ejes del Presupuesto Educativo 2026

Formación docente: $29.000 millones , incluyendo la mudanza de la Universidad de Formación Docente a un nuevo edificio .

, incluyendo la . Asistencia alimentaria: $308.000 millones destinados a garantizar alimentos a 274.000 alumnos por día .

destinados a garantizar alimentos a . Becas estudiantiles: $27.000 millones .

. Boleto Educativo Gratuito: confirmada su implementación . “Hoy el primer estudiante viajó con esta nueva normativa” .

. . Infraestructura y equipamiento: finalización de obras en una nueva escuela en la Comuna 4, especializada en tecnología y bilingüismo ; mejoras edilicias en escuelas de las comunas 6, 9, 12 y 13 ; y renovación de 35.000 piezas de mobiliario , con proyección de 63.000 más para 2026.

; ; y , con proyección de 63.000 más para 2026. Innovación digital: continuidad del Plan Sarmiento y la plataforma Aprende BA , junto a la formación de 28.000 docentes en educación digital y el uso de guías para la aplicación de inteligencia artificial .

, junto a la y el uso de guías para la aplicación de . Nuevos diseños curriculares: para sala de 4, sala de 5 y nivel primario , además de la implementación del programa “Secundaria Aprende” en 33 escuelas pioneras (públicas y privadas) que se sumarán otras 100 en 2026 .

, además de la implementación del programa (públicas y privadas) que se sumarán otras . Educación inclusiva y bienestar escolar: reorganización de la política de inclusión y creación de la Coordinación de Educación Inclusiva. También fortalecimiento de políticas de bienestar y salud mental estudiantil.

La ministra subrayó además la decisión del Gobierno porteño de ser “pionero en el país y la región en retirar los celulares de las aulas”, una medida “basada en evidencia” que busca mejorar la concentración y el aprendizaje. “Está comprobado el daño extremo que están haciendo los dispositivos móviles”, afirmó.

Respuestas a Legisladores

Durante el intercambio, Miguel explicó que la reducción de becas responde a la menor cantidad de alumnos matriculados, producto de la baja natalidad en la Ciudad, y que las partidas se están reasignando para mantener la cobertura alimentaria.

En cuanto a la Educación Sexual Integral (ESI), reafirmó que “es una ley y se está implementando en el 100% de las escuelas”, mientras que sobre los salarios docentes sostuvo que “están entre los mejores del país” y destacó la posibilidad de acceder hasta a tres cargos titulares, algo que “no ocurre en otras jurisdicciones”.

Finalmente, defendió la gestión integral del sistema educativo basada en datos, evidencia y evaluaciones internacionales como las de PISA y UNESCO, e insistió en la meta de “lograr un salto de calidad en los aprendizajes fundacionales de todos los niveles educativos”.

Presentación de la Vicejefatura de Gobierno

Al finalizar con la cartera educativa, la Comisión de Presupuesto recibió a la Vicejefatura de Gobierno, representada por su Jefe de Gabinete, Tomás Galmarini.

El funcionario sostuvo que se busca “mantener el equilibrio financiero y fiscal, priorizando la eficiencia en la administración y la orientación de los recursos hacia las áreas de mayor impacto social y ambiental”. El presupuesto del área presentado alcanza la suma de $ 81.807 millones de pesos en total y según se presentó, el 52% de ese monto corresponde a la Subsecretaría de Ambiente y el 25% a la Subsecretaría de Discapacidad.

“La discapacidad no es una agenda sectorial, sino una política de Estado” subrayó Galmarini y comentó que en la Ciudad residen 300.000 personas con discapacidad y que a diario ingresan otras 200.000. En cuanto a la política ambiental, sostuvo que el objetivo es “posicionar la Ciudad de Buenos Aires como referente mundial en gestión ambiental integral, una ciudad modelo en la que otras puedan inspirarse” y destacó que se busca “alcanzar la carboneutralidad para 2050, construyendo una ciudad resiliente, biodiversa y en armonía con las personas, los animales y el ambiente”.</