Información General
Continúa abierta la inscripción escolar para el ciclo lectivo 2026
Las familias que necesiten una vacante en escuelas de gestión estatal de la Ciudad deberán realizar la preinscripción a través del Sistema de Inscripción en Línea, hasta el 7 de noviembre.
Ya se encuentra abierto el período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, que se podrá realizar hasta el 7 de noviembre. Las familias deberán completar el trámite para los estudiantes que necesiten una vacante en escuelas de gestión estatal, ya sea para comenzar el jardín en cualquiera de sus salas, ingresar a 1.º grado o 1.º año, pasar de una escuela de gestión privada a una de gestión estatal, o venir de otra jurisdicción o país.
También deben inscribirse los estudiantes de las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.
Para quienes no realicen la preinscripción en esta etapa, se abrirá a fines de enero un período de excepción con las escuelas que aún cuenten con vacantes disponibles.
¿Cómo inscribirse?
- Accedé al Sistema de Inscripción Escolar a través de tu cuenta miBA. Quienes no posean cuenta en miBA, pueden crearla acá.
- Completá los datos del aspirante y cargá la información solicitada.
- Realizá el control documental.
Sobre el control documental
Una vez finalizada la preinscripción, deberás efectuar el control documental, que consiste en la presentación de la documentación que respalda la información suministrada en el sistema al momento de la preinscripción. Este trámite puede hacerse en línea a través del sistema o en alguno de los puntos presenciales habilitados (con turno previo) hasta el 14 de noviembre 2025.
Consultas
Si tenés dudas, podés consultar en buenosaires.gob.ar/InscripcionEscolar. En el sitio vas poder encontrar el instructivo con el paso a paso para realizar la inscripción a través del Sistema de Inscripción en Línea y las preguntas frecuentes que se encuentran al final de la página.
Además, podés comunicarte al 147, opción 2.3 si estás en la Ciudad de Buenos Aires. Si estás en cualquier otra parte del país, llamá al 0800 999 2727, opción 2.3. También podés chatear con Boti.
Información útil sobre miBA
miBA es el perfil digital de la Ciudad para gestionar trámites, solicitudes y turnos.
Para ingresar al Sistema de Inscripción en Línea con miBA los usuarios deben iniciar sesión solo con su CUIL y contraseña miBA.
Crear una nueva cuenta miBA es un proceso sencillo que se realiza en esta plataforma.
Accedé a instructivos que te guiarán paso a paso para registrarte en miBA.
Si necesitás ayuda, comunicate a través de Gestión BA. Para más información sobre miBA, también podés chatear con Boti, por WhatsApp al 11-5050-0147
