La defensa de Luisa Albinoni a Gerardo Sofovich: “Agradezco si me dedicó gritos”

(CABA) Luisa Albinoni brindó una entrevista para “Jubilados tv” y reveló algunas cuestiones que generaron polémica pero que hablan de otra época del espectáculo y de las formas que se tenían con las mujeres, como haber sido amante de Porcel o aceptar los gritos de Gerardo Sofovich.

Sobre el productor, que falleció en 2015, Luisa tomó a bien lo que para cualquier hubiera sido maltrato e incluso motivo de renuncia. “Fue acusado como que era muy autoritario o que maltrataba y yo no conocí ningún número uno, por lo menos hasta el momento, no he conocido a ningún primero, que no tuviera autoridad”, comenzó diciendo.

“Gerardo, un genio, un fenómeno, un director maravilloso, de los mejores y que tenía autoridad y sabía lo que quería. No era un maltrato. Además, si te hacía alguna corrección o te decía algo, en un tono medio fuerte, no era al actor, era al personaje que no salía, a lo que se quería lograr para que eso causara gracia”, sostuvo y agregó: “Nunca lo tomé como algo personal y agradezco si me dedicó gritos, que no fueron muchos, pero si en algún momento me habló fuerte agradezco porque aprendí muchísimo de él”.

Por otro lado, Luisa reveló que fue la amante de Porcel sin saberlo. “Mira, cuando empezamos nuestra relación yo no sabía que estaba en un segundo lugar, esa es la verdad. Porque el gordito me vendió un buen verso con moño y todo. Yo pensé que estaba separado, era muy jovencita, después lo descubrí con el tiempo”, indicó.

“Lo único que me había contado era que tenía un hijo con otra persona que no era su esposa y que estaba separado. Conviví 6 años con él y al principio no noté ninguna diferencia, sobre todo porque él salía, hacía shows algunas noches, otras y a veces afuera, entonces yo después descubrí que los ´afuera´ era su casa. Pero lo descubrí después de un tiempo, yo ya estaba metida con patas, manos y todo y estaba enamorada de él, y bueno, lo acepté”, reveló tras conocer que el humorista estaba casado. “Fue algo que yo oculté porque pensé que podía lastimar a mucha gente y a mí me pesaba mucho durante 20 años. Sabrás Andrea que recién lo dije cuando empezaron a hablar muy mal de él y él ya había fallecido y yo sentí que debía defenderlo. Después me arrepentí, no porque lo defendí, porque lo merecía, porque él fue un gran hombre, una gran persona, además de haber sido el amor de mi vida, sino porque sentí que había lastimado a mucha gente al hablar: a su esposa… a todos y me sentí mal en ese aspecto. En ese secreto que había guardado durante 20 años”, afirmó.

