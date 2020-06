La abogada Mariana Gallego dio positivo de coronavirus

(CABA) Por estos días, se están registrando las peores cifras desde que se desató la pandemia. Y en la lista de infectados van apareciendo algunos nombres famosos como fue la semana pasada, el de Lizy Tagliani y su amiga Flopy. Y en las últimas horas, otra cara conocida confirmó que está infectada: la abogada Mariana Gallego, esposa de Mauricio D´Alessandro.

La profesional le contó a Pía Shaw de «Informados de todo» que el testo de Covid-19 le dio positivo y que perdió el olfato.

Ese fue el disparador para hisoparse porque en realidad ella cumplió la cuarentena a rajatabla y casi no salió de su domicilio. Gallego se encuentra trabajando desde su casa.

«La semana pasada fui a un supermercado grande… capaz ahí. Lo que puedo decir es que no siento nada de aromas y me dieron una cucharada de vinagre que para mi, fue como agua. Sacando eso, yo me siento bárbara«, reconoció.

Su esposo, D´Alessandro, trabaja en el ciclo «Fantino a la tarde» y es el único que sale para tareas esenciales.

Lo cierto es que Mauricio dio negativo en su examen pero deberá permanecer en cuarentena y aislado ya que deberá volver a testearse para ver si se le despierta la enfermedad. NR

