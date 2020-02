Inesperado: Roly Serrano disparó durísimo contra Diego Maradona

(CABA) En una extensa nota que concedió al ciclo radial De caño vale doble (Rivadavia) que conduce Cecilio Flematti, el actor Roly Serrano sorprendió con una declaración en la que cuestionó a Diego Maradona por la relación que mantiene con sus exparejas.

¿El contexto?, Fue cuando la charla transitaba por temas amorosos: «Si he amado algo en la vida como a nada fue a mi esposa, que falleció. Cualquier pensamiento o posibilidad que yo supiera que le iba a hacer daño o lastimarla, me corría de esos lugares. Jamás hubiera sido capaz de hacer algo que la lastimara, por el amor que le tenía. Yo creo que si hay gente que se lastima, eso no es amor, es otra cosa», reflexionó el actor.

Y agregó que «Hay relaciones que pueden llegar a ser enfermas, pero esas relaciones pasan por otro lado. Cuando uno se siente dueño del otro, pero uno no es dueño de nadie. Si alguien me elige para compartir, será por un tiempo que ella elija para compartir conmigo. El día que no me elija más… ¡y bueno! Que siga su camino, yo no tengo por qué obligarla a que este al lado mío si no quiere. Por eso es lo de la violencia de género y esas cosas».

Siguiendo el diálogo en esa línea, Roly sorprendió cuando le puso nombre y apellido a su teoría. «Lo nombro sin ningún problema, Diego Maradona se cree dueño de sus ex mujeres, ¡se cree el dueño! ¡No Diego, no! Ahí estas equivocado! Por ejemplo, la dificultad que tenía Claudia para formar una pareja, yo conozco hace años a la pareja de Claudia (Jorge Taiana) y no pudieron blanquear esa relación por la dificultad que significa esa relación con Diego».

En otro tramo de la entrevista Roly habló de los problemas económicos por lo que atravesó a lo largo de su carrera. «Muchas veces me han cortado los servicios por no tener plata. Yo soy un actor y hay períodos donde no trabajás».

«Ser actor tiene un costo. Comer afuera es un costo, y sino tenés que andar con el tupercito. Hay muchos compañeros que lo hacen porque no les da el presupuesto. Entonces llevan su comida, preparada en su casa, y les sale más barato», explicó. NR

