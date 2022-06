Gustavo Posse: «Si Macri es contendiente y árbitro, se mezcla»

El despacho es un regreso a los ochenta. Cuadros de barcos, paredes tapizadas en madera, lamparas doradas y vidrio sobre el escritorio para colocar debajo algunas fotos elegidas. Gustavo Posse es un radical tradicional que gobierna hace décadas acaso el distrito que más resistió la ola de torres que se expandió en la rica la zona norte del Conurbano. Y le funcionó. «Acá el modelo es baja densidad poblacional, si vivís en un chalecito, nadie te va a hacer una torre que te tape el solo, eso es respeto», explica.

Algo de la época dorada del radicalismo de inicios del gobierno de Alfonsín, cuando la UCR era la mitad del país, se filtra en ese despacho austero de abogado bonaerense.

-¿Cómo llega a San Isidro, uno de los municipios más ricos del país, la inflación que está viviendo el país?

-Cada intendente ve en cada lugar la caída de los sectores medios y lo que uno aprendió en política es que los países no quiebran, en todo caso se empobrecen. Y lo que pasó en esta época larga, que abarca varios gobiernos, es la cantidad de compatriotas nuestros que caen de los sectores medios y el síntoma perfecto se advierte en familias que en estos últimos tiempos volvieron a caer en la educación pública.

También en los adultos mayores que ingresan a la situación pasiva les es imposible, con esos ingresos sostener la mitad del estándar de vida que tenían antes.

-¿Cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos?

-La economía, la inflación, el dejar de hacer cosas.

-¿La seguridad pasó a un segundo plano?

-La seguridad es muy importante pero lo que ocurre en estos lugares es que son sobreprotegidos por los municipios con los patrullajes de proximidad. San Isidro fue el primer municipio que comenzó con esta modalidad en abril del año 2000. Hoy estamos en más de 160 patrulleros que es un patrullaje aparte, con una base con GPS diferente al sistema que tiene la provincia de Buenos Aires.

Hoy no tiene ningún sentido que haya Policía Municipal porque los delitos son de alta complejidad y la cartelización no se resuelve con policías municipales. Lo que nosotros hacemos es organizar el patrullaje municipal armado, dándole trabajo a los policías fuera de su horario, eligiendo los mejores legajos y pagando las mejores las horas adicionales.

Pero la obligación de brindar seguridad la tiene la provincia y vemos que no da respuestas y nosotros hacemos lo que tenemos a nuestro alcance.

Berni es un experimento de Cristina para tener un candidato populista de centroderecha, que es el recurso que muchas veces se utiliza ante la desesperación de la gente. Si lo presentan en las elecciones se verá el resultado del experimento.

-Hay una crítica hacia Berni de los intendentes que lo ven muy duro en sus declaraciones pero que en la práctica no se ve esa efectividad…

-Es lo mismo, Berni se trató de un proyecto político, de un experimento de Cristina para tener un candidato populista de centroderecha que es el recurso que muchas veces se utiliza ante la desesperación de la gente. Si lo presentan en las elecciones se verá el resultado del experimento.

-Hay rumores que Berni podría terminar cerca de Milei para sacarle votos a Juntos

-El ministro de Seguridad de Kicillof y Cristina no nos saca ningún voto a nosotros. Milei y Espert sí, porque hay una concurrencia en una comunidad donde hay un norte común.

-¿Cree que Espert tendría que formar parte de la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires?

-Primero, hay 10 provincias que van a tener elecciones adelantadas, sin contar a la provincia de Buenos Aires que no iría desenganchada porque lo que más le interesa a La Cámpora hoy es la senaduría para Cristina y entonces creo que no lo van a hacer. Si en esas provincias vamos separados y se impide que gane Juntos por el Cambio, perjudicamos a la sociedad de esos distritos que podrían tener nuevos gobiernos y se le dificulte a Juntos la nacional. Hay que mantener una diplomacia en el centro del país porque cruzándose en declaraciones después impide poder colaborar con las elecciones en las provincias. Eso no le sirve a nadie.

-Cómo se posiciona usted en la interna de Juntos por el Cambio donde asoman como candidatos Macri, Larreta Bullrich y por la UCR Manes y Gerardo Morales?

-Yo soy radical, lo que no creo es que debe haber es un enfrentamiento de partidos políticos dentro de Juntos.

-¿Propone fórmulas cruzadas como quiere Larreta?

-Lo que no se tiene que hacer es que se fracturen los distritos. Como poner, en provincia de Buenos Aires, a muchos candidatos a intendentes donde somos débiles. Tendríamos que fortalecernos en unidad apoyando al mejor candidato del distrito que queremos recuperar y que este lleve a todos los candidatos a presidente. Me parece más importante que la manera en que se anoten las fórmulas presidenciales.

Gerardo Morales y Facundo Manes son los candidatos más competitivos del radicalismo. Morales es el hombre de Estado integral que demostró que sabe gobernar y Manes la figura disruptiva que tiene un conocimiento y una popularidad a nivel nacional.

-¿Sigue integrando el grupo de Yacobitti y Lousteau dentro del radicalismo?

-Yo tengo diálogo con Nosiglia, con Yacobitti. A Lousteau lo sigo en el plano de las ideas. También tengo diálogo con Gerardo Morales y Facundo Manes, ambos son los candidatos más competitivos. Por el lado de Morales, que es el hombre de Estado integral que demostró que sabe gobernar y por otro lado, la figura disruptiva de Facundo Manes que tiene un conocimiento y una popularidad a nivel nacional.

-¿Que el sector de Yacobitti y Lousteau haya partido el bloque de diputados radicales le pareció bien?

-Se va a arreglar, siempre pasó a lo largo de los 150 años de funcionamiento del Congreso y siempre se arregla.

-¿Cómo evalúa la centralidad que busca recuperar Macri, le parece que aporta o que complica?

-Tiene acreditaciones para poder activar. Cada uno de los partidos busca hacer su aporte, pero cada candidatura depende de las mediciones y recién estamos a cinco meses netos de la última votación, en un país que se destroza con ese sistema de elección cada dos años donde tenemos que elegir dos veces, por las PASO, que es una encuesta obligatoria. Por eso digo que hay una diferencia enorme entre la agenda de la dirigencia y la de la gente. Por eso hoy no hay medición real.

-Sin embargo, algunos intendentes de Juntos sostienen que Macri tiene un problema importante de aceptación en el Conurbano que complicaría un intento de volver a disputar la Presidencia…

-Creo que Macri deja un legado, creo que tiene todas las condiciones para colaborar. Si me decís que llegando el próximo año, tiene una muy buena aceptación, creo que puede intentar ser precandidato. Hoy, lo que veo es alguien que puede colaborar con ese legado. Pero ser contendiente y árbitro, se mezcla. Me parece que la teoría de que porque empeora el Gobierno y empeora la situación, algún candidato va a mejorar, es una teoría fallida. En esta situación, todos empeoramos.

-Esa teoría es la que enarbola Macri que sostiene que se debería llegar a una situación extremadamente mala porque solo así la sociedad aceptaría las reformas que hay que hacer…

-Pero necesitas un marco de acuerdos. Porque acá, el que saca un poquito más de 30 y pico por ciento va al ballotage y después el resultado es siempre 55 contra el 45. Eso no te da la base de sustentación para poder llevar adelante, por ejemplo, la reforma tributaria y la reforma laboral que encima es de acá para adelante.

Cuando se dice, ‘vamos a darle trabajo a los pibes’, que no es poco, se está hablando del nuevo empleo. Esto se está hablando en los sindicatos. Por eso, se necesita una base de sustentación del 70% de la representación para que no la pueda derribar un siguiente gobierno.

-¿Cómo ve a Larreta en esta discusión?

-Lo veo preparado para gobernar. Creo que a nivel nacional tiene la misma intención de lo que hace en CABA, de integrar a todos los sectores en el Gobierno dentro de un plan. Pero hoy lo veo encerrado en un problema endogámico dentro del PRO que lo perjudica.

-¿Tiene alguna aspiración para la gobernación en el 2023?

-En el PRO ya hay muchos candidatos y en el radicalismo estoy dentro de los que tienen aceptación. Nunca tomé la decisión de las candidaturas el año anterior. Si sigo haciendo una buena gestión, donde tengo responsabilidades, y aporto en la construcción de Juntos por el Cambio, lo estudiaré.

Tengo ventajas comparativas en el Gran Buenos Aires con vínculos en muchas ciudades cabeceras para llevar adelante ese armado. Pero recién en junio del año que viene se estarían empezando a presentar las candidaturas y voy a hacer lo que hice siempre, concentrado en la gestión y usaré mi tiempo libre para viajar a distintos puntos de la provincia. Si vos me preguntas si califico para ser candidato a gobernador de Buenos Aires, te digo que sí.

-Que balance hace de la gestión de Kicillof ya pasado medio mandato largo?

-Creo que desilusionó a los que lo votaron y a los que no lo votamos. Venía de experiencias importantes, estuvo en cargos nacionales pero es muy difícil entrar a la cancha y no conocer y no tuvo la actitud de abrirse de lo partidario para rodearse de personas que conozcan el paño. Nosotros íbamos a hacer una oposición constructiva pero desilusionó que se haya aislado tanto me parece.

Comentarios

Ingresa tu comentario