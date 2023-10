Macri coquetea con Milei y Marra

El candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, invitó este miércoles a Mauricio Macri a sumarse a La Libertad Avanza. Lo hizo luego de que el ex presidente expresara públicamente que espera que Juntos por el Cambio apoye cualquier reforma razonable impulsada por Javier Milei en caso de que este sea electo como Presidente.

Las declaraciones del fundador del PRO fueron celebradas por varios dirigentes de la coalición del economista. El aspirante a la alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires fue uno de ellos, quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que lo llamó a formar parte de su partido.

“Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos”, escribió Marra tras citar los dichos del ex mandatario y asegurar que “la victoria es inevitable”.

Con un tono provocativo a JXC, añadió: “Mauricio, ya todos saben que votas a Javier Milei. Y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida a La Libertad Avanza”.

Advertisement

Mauricio Macri: “Si Milei gana la elección, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable”

En diálogo con El Observador, Marra ratificó sus dichos y justificó: “Macri es parte de JxC y ese espacio no es competitivo. Por eso es lógico que se empiecen a plantear estos cambios. Si escuchamos sus ideas, está más cercano a nosotros, a los libertarios”.

Las expresiones de Mauricio Macri que alteraron el escenario político a días de las elecciones generales ocurrieron este martes en una entrevista que brindó ante estudiantes de Harvard. En la misma, aseguró que cree que la candidata de su espacio, Patricia Bullrich, va a ganar en los próximos comicios, pero reveló lo que espera que suceda en caso de una derrota.

“Si Milei gana, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”, señaló.

Advertisement

Y remarcó con lo que se interpretó como otro guiño al diputado: “Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”.

Los dichos, que fueron tomados como una muestra de apoyo en La Libertad Avanza, generaron el efecto contrario en Juntos por el Cambio, donde hubo repercusiones negativas en muchos de sus referentes. Algunos de ellos hasta apuntaron contra el ex presidente con duras críticas.

Una de ellas fue la propia candidata a presidenta, Patricia Bullrich, quien cuestionó a Macri por pedir que su bloque apoye a Milei en una eventual Presidencia. “Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria“, manifestó en radio Urbana Play.

Otro fue José Luis Espert, que opinó al respecto en la misma línea que el candidato libertario Ramiro Marra. “Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei”, dijo el economista, que mostró su indignación por los reiterados mensajes de apoyo del dirigente.

Advertisement

Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense por LLA y ex aliada suya, le respondió al legislador: “Será bienvenido. Juntos existe por Macri y ahora lo critican. Se volvieron cualquier cosa. Cada vez queda más en claro que La Libertad Avanza es la única alternativa para derrotar al kirchnerismo y salvar al país”.

Jaime Durán Barba también se refirió a las declaraciones del líder del PRO. Lo hizo en una entrevista radial, cuando fue consultado por la posibilidad de que JXC apoye las iniciativas de Milei en un eventual gobierno suyo.

“En JxC hay un sector de radicales que son gente con una mente abierta y no creo que adhiera a un profeta de morondanga”, contestó con firmeza el consultor político. Y cuestionó las expresiones del ex presidente: “Macri tuvo una involución hacia ideas más anticuadas y veo que simpatiza con Milei”.

En la charla de Harvard, Macri calificó la propuesta de dolarización que impulsa Milei como “un atajo”, pero resaltó que cree “en las ideas liberales” y dijo “alegrarse de que haya otro partido luchando por las mismas ideas”.

Advertisement

No obstante, tomó distancia de “algunas propuestas extremas” y aclaró su vínculo con el libertario: “Personalmente, me encontré con Javier Milei solo una vez; sé que compartíamos la pasión por en la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”.