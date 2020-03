(CABA) Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia y una de las deportistas más talentosas y admiradas de nuestro país, sumó un nuevo galardón. Fue declarada Ciudadana Ilustre por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia emotiva realizada este miércoles en el Salón Dorado del Palacio Legislativo. La iniciativa de darle dicho reconocimiento partió del Bloque UCR Evolución encabezado por la legisladora Inés Gorbea.

«El otro día estaba paseando con el auto y dije ‘Qué linda que es Buenos Aires’. Y ahí me acordé que en mi época de tenista, cada vez que me estaba por ir de viaje o a una gira, lo que me más me costaba y sufría era que tenía que dejar mi ciudad, a mi gente, a mí país. Entonces lo que hacía era tomar el auto unos días antes de irme y recorría la Ciudad y pasear. Por eso es un honor que esta ciudad maravillosa me entregue semejante distinción», dijo Gaby Sabatini, visiblemente emocionada. «Gabriela es de las personas que nos marcaron la vida, que nos remontan a una época de nuestras vidas. Cuando recordamos algunas de sus hazañas, recordamos qué estábamos haciendo en ese momento. Por eso cada argentino, aun sin haberla visto nunca personalmente, puede decir que la quiere (.) Todos los logros deportivos que consiguió son chiquitos en comparación con el aporte que hace con sus valores humanos», expresó Gorbea.

Sabatini, número 3 del mundo en 1989, ganadora del Abierto de los Estados Unidos 1990 y con 27 títulos en total, estuvo acompañada por una buena parte de su familia y por varias ex tenistas argentinas (algunas de ellas, compañeras de circuito), como Mercedes Paz, Florencia Labat, Inés Gorrochategui, Gisela Dulko (acompañada por su pareja, Fernando Gago). En la Legislatura también estuvieron Juan Ignacio Chela, Caio Rivera y Luis Lobo, subsecretario de Deportes de la Ciudad.

Con 632 victorias y 189 derrotas en su carrera, Sabatini fue toda una inspiración para deportistas de distintas áreas, no solamente del tenis. Muchos de ellos la saludaron en un emotivo vídeo que se emitió en una pantalla gigante del salón. Participaron, entre otros, Emanuel Ginóbili, Juan Martin del Potro, Batata Clerc, Lucha Aymar, Guillermo Coria, Javier Mascherano, Paula Pareto, Gusti Fernández, Paulo Dybala, Gaston Gaudio, Mariana Pérez Roldan, Patrícia Tarabini, Franco Davin y Enzo Francescoli. «Te quiero mucho, te respeto mucho. Sos gran ejemplo para nuestro deporte, pero para nuestro país en general, por tu seriedad, profesionalismo«, fue el mensaje de Manu Ginóbili. «Si hay alguien que merece este tipo de reconocimientos sos vos, por lo que fuiste tenísticamente, porque nos hiciste a todos creer en grande y soñar, pero además por la persona que sos», dijo Gusti Fernández. «Gracias por todo lo que hiciste por el tenis mundial. Sos una divina«, aportó Clerc. «Para mí siempre fuiste un referente deportivo, desde chiquita», contó la judoca Pareto.

Gaby respondió ante cada pedido de fotografía (más de 200), como es habitual, con una sonrisa y predisposición. Cualquier reconocimiento por su carrera deportiva y calidez como persona es muy justo. NR

