Flor Jazmín Peña escrachó a un hombre que le mostró su miembro en la calle

(CABA) A través de su perfil de Instagram, Flor Jazmín Peña escrachó a un hombre que le enseñó sus partes íntimas en la vía pública. La bailarina lo increpó en el medio de la calle y decidió filmarlo para que se espante. Las imágenes se volvieron virales a través de las redes sociales y varias personalidades del mundo del espectáculo lo compartieron para generar consciencia.

“Si te gusta mostrar la pi… en la calle mostrasela a todos”, comienza la filmación que publicó Peña en su cuenta. Y continuó: “Dale, seguí tocándote, enfermo”. A lo que el individuo se excusa con una respuesta que no logra oírse en la grabación y ella contesta: “Pero eso te la empezaste a tocar, ¿no?”.

Momentos después, la ganadora del Súper Bailando 2019 decidió realizar un descargo personal a través del mismo canal para así alertar a otras mujeres sobre este tipo de situaciones.

“Es muy distinto cuando te guardas algo que cuando lo respondes. No estoy incitando a que vayan y respondan absolutamente todo, claramente cada uno es responsable de lo que hace y de cómo reacciona y demás. Pero sí es necesario que seamos conscientes de que cuando tenemos episodios así cerebralmente suceden un montón de cosas. El cuerpo se pone en estado de alerta, a uno le sube la adrenalina y un montón de cosas químicas se segregan también. Por eso creo que es muy importante que no se lo guarden. Si no podés responder en el momento, vas a tu casa y gritas, mordes una almohada o algo. Pero no te quedes con esa bronca encima Mabel porque tarde o temprano te enferma”, reflexionó la bailarina.

Además, recordó otra situación de acoso que sufrió de más chica: «Un chabón en un colectivo se masturbó con todo su pene afuera en mi cara. No había tanta conciencia de feminismo, así que no solo la gente me miró a mí como la culpable sino que yo además me estuve preguntando durante mucho tiempo qué hice para provocarlo».

«Cuando es así, ustedes no hicieron nada para provocarlo. Si pueden responder y filmarlo, genial, porque van a ver cómo su corporalidad se transforma completamente en un micropene que se quiere meter debajo de una baldosa, y lo viví más de una vez», concluyó Flor Jazmín Peña. NR

