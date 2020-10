El Tribunal Superior de la Ciudad confirma que Uber no comete ninguna contravención

(CABA) El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó que la empresa Uber no cometió ninguna contravención. Felipe Fernández Aramburu, Head Regional de Uber para Cono Sur, celebró la decisión y aseguró que la compañía quiere «seguir mejorando la Ciudad». Sin embargo, Rafael Skiadaressis, especialista en economía del transporte, aclaró que la decisión de la Justicia «no quiere decir que sea un servicio de transporte habilitado», por lo tanto Uber todavía no sería legal.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

La Justicia ordenó al Gobierno porteño reincorporar a agentes de tránsito

El TSJ rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal Lapadú y confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones. De esta manera, el fallo ratifica la sentencia absolutoria de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA en mayo de 2019. Por lo tanto, todas las medidas cautelares que habían sido impuestas contra la compañía, como el bloqueo de uso tarjetas de crédito, el bloqueo de la aplicación o la prohibición del sitio web, quedaron sin efecto.

«La Justicia no dice que es legal», aclaró Rafael Skiadaressis a BAE Negocios, sino que «no lo está encuadrando en la tipificación por la cual se inició la causa, que era por contravención». De acuerdo con el especialista, «bajo ningún punto de vista pueden circular sin que lo detenga una autoridad de control y le retenga la licencia por la actividad que ejercen». De todas formas, Fernández Aramburu celebró el fallo: “La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo capítulo que será positivo para todos: quienes quieren moverse mejor por la ciudad y también para los que buscan en la tecnología una oportunidad económica”. «Queremos seguir mejorando la ciudad, con vocación de diálogo junto a los más de 2 millones de usuarios y más de 75.000 socios conductores”, agregó.

En un comunicado, Uber aseguró que la decisión confirmó que la empresa «no cometió, ni comete, ninguna contravención, su actividad no se encuentra regulada en la Ciudad Buenos Aires y es absolutamente legal». Skiadaressis insiste: «la situación de Uber no se modifica por este fallo«, sino que «facilita su operatoria». «Para la Ciudad de Buenos Aires, los servicios de transporte habilitados son los remises o los taxis», relata el especialista en economía del transporte.» Uber no cumple con esta condición, a diferencia de Cabify, que está inscripta como empresa de remis y, a los ojos de la Ciudad, es una agencia como cualquier otra».

En línea con esto, la secretaría de Transporte porteña también se refirió al fallo, y dijo que «Uber contínua siendo ilegal» en la Ciudad de Buenos Aires porque «continúa operando al margen de la ley» y porque «el servicio de transporte de pasajeros sigue enmarcado en el Código de Tránsito y Transporte y Uber sigue sin cumplirlo».

Comentarios

Ingresa tu comentario