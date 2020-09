Sergio Berni: «Con las pistolas Taser nos evitábamos dos muertos»

(CABA-PBA) El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió este martes que el Estado revise los protocolos de actuación policial y volvió a defender el uso de las pistolas Taser como alternativa disuasiva, tras el asesinato de un efectivo de la Policía Federal en la zona del Malba en Palermo. «Quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características. El oficial Juan Pablo Roldán actuó en el marco de la ley, con la indecisión de sacar el arma ante una situación así», planteó Berni.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo en diálogo con Radio Rivadavia que «no hay duda que con las Taser nos evitábamos dos muertos». «En esta situación, la ideología no se puede entrometer», sentenció. «Lo que pasó ayer -por este lunes– vale la revisión de ciertas cuestiones ideológicas que no valoran la vida de la ‘yuta’ y tienen a la Policía como moneda de cambio», señaló.

Además, insistió en la importancia de las armas Taser en este tipo de hechos. «Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza, lo que a uno le permite usar la legítima defensa», agregó.

También pidió dejar de lado la ideología para discutir este tipo de cuestiones. «En el 2020 no podemos estar discutiendo si la Taser sí o no por una cuestión ideológica. La gente que discute las Taser no está en la calle y no tiene el riesgo que sus hijos sean apuñalados», expresó.

