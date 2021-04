El ranking de las mejores series y películas en nuestro país

Con casi 4 millones y medio de usuarios Netflix es la plataforma de entretenimiento más utilizada de nuestro país. Dado a que cuenta con un catálogo que se renueva continuamente, sus usuarios son tentados semana tras semana con nuevos títulos y para que no te pierdas nada te contamos cuáles son los más vistos de Netflix Argentina.

1. Luis Miguel, la serie.

Su primera temporada ya había sido un éxito arrollador, y la segunda que se estrenó la semana pasada generó un gran revuelo conmocionando las redes sociales. En esta nueva temporada el drama entre la vida personal y profesional del cantante continúa y es narrada en dos líneas de tiempo. Consta con ocho capítulos en total, y nuevos episodios cada domingo.

2. Sombra y Hueso

A pesar de ser una adaptación del libro de Leigh Bardugo, Netflix no ha querido plasmar al pie de la letra la historia y agrego algunos condimentos adicionales. La historia transcurre en Ravka, inspirada en la Rusia imperial, donde los ciudadanos se ven amenazados por “la sombra” y aquí es cuando toma protagonismo Alina Starkov. Este jovial soldado une sus fuerzas con un poderoso ejército, los Grisha, para combatir a lo que los está acechando. Sus ocho capítulos, por ahora, incluyen la historia de un spin-off, media docena de cuervos y a medida que transcurren los capítulos se pueden ver ambos relatos en la misma línea temporal.

3. Te veo

Este thriller escrito por el actor Devon Graye narra la historia abrumadora de una mujer que debe lidiar con dos delicadas situaciones, lidiar con un marido problemático y sobrellevar esa situación mientras que por otro lado debe resolver la sorpresiva desaparición de un niño. Helen Hunt, Judah Lewis y Jon Tenney encabezan el maravilloso elenco de este film británico.

4. Sky Rojo

Esta serie, protagonizada por Lali Espósito, es una de las incorporaciones más recientes de Netflix. Se trata de una historia de acción y drama que cuenta la vida de tres chicas que intentan escapar de Moisés, interpretado por el español Miguel Ángel Silvestre, y Christian representado por Enric Auquer.

5. KidPoker

Aunque su estreno se dio hace 5 años atrás, aún es una de las películas que más da que hablar en el mundo de los juegos de azar en nuestro país. KidPoker narra la vida de una de las leyendas del poker. El jugador de origen canadiense se convirtió, con tan solo 23 años, en el jugador más joven en ganar el brazalete en las Series Mundiales de Póker, de ahí que comenzaron a llamarlo Kid Póker.

6. Minions

La plataforma de Netflix ofrece entretenimiento para toda la familia, por tal motivo un año más las criaturas amarillas están de regreso con nuevas aventuras. Al aislarse del mundo en una cueva de Siberia, a los Minions les falta alguien a quien servir por lo cual deciden comenzar la búsqueda de un nuevo líder.

7. Pasajero Inesperado

Tal como lo dice su nombre, lo que debería haber sido una expedición a Marte sin sobresaltos no lo fue y el viaje se ve alterado por la aparición de un pasajero inesperado, un cuarto tripulante que había quedado atrapado en la cabina antes del despegue. Cuenta con un fabuloso elenco encabezado por Daniel Dae Kim, Toni Collette y Anna Kendrick.

8. New Amsterdam

Otro caso como KidPoker, aunque esta serie fue lanzada en el año 2018 no se mueve de los primeros puestos del ranking de Netflix en nuestro país desde su incorporación en el catálogo. Se trata de un drama médico, al mejor estilo Grey’s Anatomy, donde el protagonista Max Goodwin obtiene un alto cargo en el hospital público más antiguo de Estados Unidos y tiene que sobrepasar los obstáculos que se le presentan diariamente.

9. The Baker and The Beauty

Esta historia atrapó a una gran audiencia tras su reciente aparición en Netflix, aunque su primera temporada fue cancelada por ABC. La serie muestra cómo dos personas de mundos distintos, un panadero y una estrella de la moda, deben superar prejuicios, celos y vidas totalmente diferentes para seguir adelante con su historia de amor.

10. La serpiente

Esta película protagonizada por Tahar Rahim cuenta una fuerte historia sobre un maleante de piedras preciosas que va dejando varias víctimas por su camino delictivo entre 1975 y 1976 en Asia.

Estos son los títulos más vistos en la plataforma de nuestro país, habrá que apurarse a verlos todos ya que el próximo mes seguramente el ranking se modifique dado que Netflix agrega nuevo contenido todas las semanas.

