El Polaco se reconcilió con Barby Silenzi tras haber estado al borde de la ruptura

Barby Silenzi y Ezequiel López Cwirkaluk, El Polaco, fueron protagonista de una nueva crisis de pareja y se distanciaron. Fuertes rumores aseguraban que el cantante tenía un romance con Sofía Pachano, su compañera de Masterchef Celebrity. Luego, trascendió que un audio en el que Fede Bal lo invitaba a una fiesta para solteros en su casa de Maschwitz. La presencia del músico en este festejo habría sido el detonante de la separación de la pareja, a seis meses del nacimiento de su hija, Abril.

La bailarina y su bebé se fueron a un departamento y abandonaron la casa que compartían con el cantante de cumbia. Ella fue la primera en salir a hablar sobre la ruptura con el periodista Ángel de Brito. “Le digo: ‘¿Es cierto que están en guerra?’. Me dice: ‘No, en guerra no, pero separados sí’, había confirmado el conductor en su programa Los Ángeles de la Mañana.

Más tarde, ambos pudieron tener una charla y arreglar sus diferencias. Silenzi volvió a hablar con Ángel para confirmarle que se había reconciliado con su pareja. “Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, ayer no pude hacer un móvil, hablamos todo y me quedo en la casa, todo bien”, le contó la mediática. Los padres de Abril celebraron la Navidad juntos y compartieron en las redes sociales imágenes muy emotivas para que no quedaran dudas de la reconciliación. “Feliz Navidad Papito”, señaló Barby junto a una foto en la que se lo ven muy abrazados.

