El perreo de Abel Pintos

En una nueva edición del programa Got Talent Argentina, el jurado, compuesto por Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul Gani, tuvo la oportunidad de evaluar a una serie de artistas con variados talentos. Algunos de ellos no lograron superar la etapa en la que se encontraban, mientras que otros, gracias a sus habilidades y al voto positivo de los evaluadores, pudieron avanzar en el concurso.

Todo comenzó cuando ingresaron al escenario Valentín Folino y Franco Reccero, dos jóvenes profesores de twerking, quienes acudieron al programa, con el objetivo de demostrar que no existe género para poder realizar esta disciplina de baile. Tras la finalización de la coreografía, Abel Pintos quedó muy sorprendido con esta disciplina que desconocía.

El cantante reflexionó acerca de los bailes que realiza en sus shows, en donde el público le pide que “mueva la colita”, e insinuó que tal vez podría implementar este estilo en alguna de sus presentaciones. Es por ello que, a modo de prueba, y también por presión de la conductora Lizy Tagliani, el cantante y jurado de Got Talent, demostró cómo podría hacer el perreo en sus espectáculos y se llevó el aplauso de todos los que estaban en el estudio del programa.

Otra de las presentaciones que capturó la atención del público y del jurado fue la de Camila Diaz, una joven de 15 años originaria de Buenos Aires, quien decidió interpretar If I ain’t got you de Alicia Keys en teclados. Las expresiones y los aplausos en medio de su interpretación dejaron a las claras que tenía todo lo necesario para avanzar a una siguiente ronda.

Tras culminar, Florencia Peña expresó su admiración por la joven, mencionando que a pesar de su corta edad, demostraba una gran pasión y talento en lo que hacía: “Cami hermosa, tenés esa cuestión de cómo te manejás, el piano, la voz, el micrófono, que estás como pez en el agua. Te encanta, se nota, y me encanta que te encante, porque es muy difícil en tan temprana edad encontrar el deseo, y que a los 15 años lo tengas tan claro, y tengas una voz preciosa. Como siempre decimos, estás en construcción, sos todavía una adolescente, pero quedate tranquila que este camino te sienta de maravillas”.

Emir Abdul Gani, por su parte, no dudó en elogiar la voz de Camila, afirmando que había estado esperando escuchar una voz tan hermosa como la de ella: “Estoy enamorado de tu voz y de tu esencia. Me atrevo a decir que hasta ahora no escuchaba una voz y esperaba escuchar una voz tan linda como la tuya. Hermoso. Tenés 15 años y verte con esa cancha ahí, es como si en otra vida fuiste cantante. Gracias por regalarnos esto”.

La Joaqui, por su parte, destacó que la joven sumo un desafío a la presentación al elegir un tema difícil de interpretar: “Te la jugaste, realmente, y eso habla de que sos muy valiente y no cantar algo sencillito para pasar. Viniste a hacer lago que te gustaba y no te importó a qué costo, y muchas gracias por compartirlo con nosotros”. Abel Pintos también se sumó a los elogios, destacando la técnica vocal de la joven: “A mí a veces se me hace difícil cuando hay grandes cantantes como vos, que tienen tanta habilidad. Pero para mí, en tu caso, lo que me hace sentir que además de una persona habilidosa, sos talentosa, es la madurez de tu voz. Vos cantás hoy así y estoy seguro que dentro de muchos años vas a seguir cantando de la misma manera, pero es un gran trabajo es el que tenés por delante y lo más importante es que tenés con qué hacerlo. te felicito, hermoso lo que hiciste”.

En un giro inesperado, previo al momento de la votación, Camila tomó el micrófono e invitó a Lizy Tagliani al escenario con el objetivo de persuadir a Abel Pintos para que cantara junto a ella. Con su característico sentido del humor, la conductora logró convencer al músico, y ambos compartieron un emotivo momento musical, previo a que el resto de los jurados confesara que todos los bochado por el cantante estarían esperando este momento para poder evaluar su performance arriba del escenario.