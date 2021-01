Wanda Nara cambió de look y sorprendió a sus seguidores

Wanda Nara decidió cambiar de look, adoptando el corte de pelo llamado Long Bob. Instalada en Paris, dónde vive desde mediados del 2020, la esposa del futbolista Mauro Icardi, jugador del PSG (Paris Saint Germain), compartió con sus seguidores una imagen de su nuevo look. “Corte de pelo” escribió tras sacarse una selfie y compartirla con sus más de 7 millones de seguidores. Fue no solo para que la elogien sino también para que se refieran a esta tendencia que llegó para quedarse. Así fue su anuncio de manera oficial, apenas después subir otras tantas fotos paseando por la capital francesa, entre el metro y la Torre Eiffel, cuando el pelo ya se le notaba visiblemente más corto.

El corte Long Bob es un clásico que nació a principios del siglo pasado y el año pasado cobró fuerza de nuevo para hoy ser furor. Cada vez más actrices de Hollywood, empresarias del jet set europeo y modelos del mundo entero lo eligen para marcar lo que se viene en materia de cortes de pelo. Es un largo que va apenas más allá de los hombros, a la altura de las clavículas. Ideal para estar prolijas y que las puntas no se vean florecidas. Es, en rigor, una derivación del corte Bob, que es unos centímetros más corto.

Siempre rubia, Wanda se hizo el corte apenas unos días después de volver de Argentina, a dónde estuvo visitando a su hermana Zaira en su campo del Sur. Porque con Icardi viajó a la Patagonia durante Las Fiestas para compartir jornadas de caballos y asados en familia. Como siempre, viajó con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto (de su relación con Maxi López), además de las dos nenas que tuvo con Mauro, Francesca e Isabella.

