Viajes: seis puntos claves a la hora de armar la valija

Salir de vacaciones es toda una experiencia, la emoción y curiosidad de conocer un nuevo lugar siempre es de las mejores sensaciones, aunque empacar no suele ser la parte favorita de muchas personas.

Hay quienes planifican a la perfección lo que llevarán al viaje, sin embargo, hay muchos otros que el hecho de empacar les resulta una tarea sumamente compleja al no decidir qué artículos llevarán e inevitablemente, terminan con problemas de espacio u objetos olvidados. Para ayudar a hacer esta experiencia menos pesada, estos son algunos puntos a considerar para el momento de empacar, desde cómo doblar las prendas o evitar el error de llevar demasiados zapatos y de esta forma, hacer más sencillo este momento previo.

+ Usar una lista

El cofundador de The Vacationer, Phil Dengler, enfatizó la importancia de elaborar listas de lo que se llevará al viaje, de esta forma, es más seguro que las personas olviden artículos esenciales que suelen pasar por alto, por eso, es ideal tomarse el tiempo para escribir lo que se necesitará en el viaje, esto ahorrará tiempo al momento de empacar, así como el espacio al tenerlo previamente contemplado.

Puede ser de gran ayuda usar lápiz y papel o bien, en las notas del celular, hacer una lista con los objetos que aún no se han empacado y con los que ya, de esta forma es más claro saber qué falta por agregar y así, evitar llevar objetos de más.

+ Doblar correctamente la ropa

A menudo, los viajeros con más experiencia advierten lo contraproducente que puede ser doblar la ropa al empacar, sin embargo, esto no significa que no sea necesario hacerlo, todo lo contrario. El método que suelen utilizar es enrollar las prendas para tener más espacio en la maleta, algunas personas se apoyan de ligas para mantener el orden.

+ Verificar las restricciones de peso y tamaño

Métodos como enrollar la ropa pueden asegurar más espacio en la maleta, sin embargo, esto no quiere decir que se tenga que usar cada centímetro disponible, especialmente si se llevan consigo artículos muy pesados, especialmente si el viaje será en avión.

Para evitar cobros extra por el peso, principalmente en vuelos internacionales, es importante tener presente que sólo se deberá empacar lo necesario, esto evitará estrés al momento de documentar el equipaje.

+ No llevar demasiados pares de zapatos

Entre los objetos innecesarios que algunas personas suelen llevar cuando viajan, es una gran cantidad de zapatos, generalmente se tiene la idea de que se usarán todos, pero en la mayoría de las ocasiones no es así. Siempre es recomendable empacar la cantidad mínima de zapatos posible, pues se corres el riesgo de que sea calzado que ocupe espacio valioso en la maleta, una recomendación muy importante es usar el par de zapatos más grande al momento de viajar, por ejemplo, unas botas montaña, ya que así ahorrarás espacio al llevarlas puestas.

Otra recomendación es elegir dos o tres pares de zapatos y combinar la ropa en torno a ellos, de esta forma será más fácil saber qué prendas llevar.

+ No olvidar empacar medicamentos

Un error de primerizos es no llevar medicinas que pueden resultar necesarias al estar en un lugar desconocido o incluso en otro país, sin embargo, no es necesario llevar toda la farmacia. Es importante hacer una selección previa de lo realmente necesario y meterlas en un contenedor compacto, en el caso de las pastillas, y etiquetarlas para evitar confusiones.

Además de las medicinas de todos los días, para quienes padecen algún tipo de alergia o dolor crónico, es importante llevar medicamentos generales, como para un resfriado, infección en el estómago, dolor de cabeza o cólicos, ya que es probable que no haya a la venta en el lugar de destino.

+ Bolsa para la ropa sucia, certificado de vacunación y no empacar a última hora

No hay nada peor que guardar la ropa sucia junto a la ropa limpia, por esta razón es sumamente importante separarlas en una bolsa destinada a ello, pues no siempre es posible tener un lugar para lavar la ropa durante las vacaciones. Así como hay recomendaciones básicas, hay otras relativamente nuevas, como no olvidar llevar el certificado de vacunación, o en caso de que sea requerida, la prueba negativa de COVID-19.

Finalmente, pero no menos importante, es importante no empacar al último minuto, pues esto provoca que se guarden objetos innecesarios, duplicados o que simplemente se dejen fuera los que son realmente importantes.

