Un nuevo ícono comercial: se viene un mega shopping de lujo en Nordelta

Cada vez falta menos para que OH! Buenos Aires inaugure su shopping bioclimático en Recoleta, y mientras las obras avanzan, el grupo Hatzalaj S.A. ya proyecta su próximo desafío: un centro comercial en Zona Norte llamado OH! Design District.

Hace más de dos años, la empresa adquirió un terreno de 150.000 metros cuadrados a tan solo 300 metros del centro comercial de Nordelta, con planes de construir un shopping y viviendas en altura. El predio está ubicado en Rincón de Milberg, a la altura de Agustín M. García 6445, junto al Colegio Santa Teresa, y un cartel gigante anuncia: “OH! Buenos Aires, una nueva dimensión de shopping está llegando a Recoleta y Nordelta”. Aunque al principio muchos vecinos pensaron que se trataba únicamente de la apertura en Recoleta, detrás hay proyectos mucho más ambiciosos.

Avances en Recoleta

El grupo Hatzalaj, de capitales argentinos, decidió priorizar el shopping bioclimático de Recoleta, que comenzó a construirse en 2022 después de adquirir el predio del antiguo Buenos Aires Design, dejado de operar en 2019. En el frente de la Avenida Pueyrredón, un cartel refleja la paciencia requerida para este proyecto: “Lo normal se hace rápido, lo excelente lleva tiempo. Estamos construyendo el mejor shopping de los últimos 50 años”.

El complejo ocupará 52.000 metros cuadrados intervenidos, con 35.000 metros cuadrados destinados al shopping en tres niveles y una terraza. Contará con 115 locales, incluyendo 30 experiencias gastronómicas, un gimnasio SmartFit, y un complejo de salones Jano’s y Sacoa, con áreas diferenciadas para adultos y menores. Además, tendrá 8 entradas con salida a Junín, Libertador, Azcuénaga, Pueyrredón y el Centro Cultural Recoleta.

Qué se viene en Nordelta: OH! Design District

El retraso en Recoleta impactó los planes para Zona Norte, pero la idea del grupo es replicar la marca OH! bajo el nombre OH! Design District, con asesoramiento del shopping OH! La Barra y uso de marca mediante futuras regalías.

El proyecto fue diseñado por BMA, un estudio internacional con sedes en Buenos Aires, Santiago de Chile y Miami, especializado en centros comerciales y espacios urbanos sostenibles con incorporación de nuevas tecnologías. Entre sus trabajos destacan Vivo Los Trapenses, Alto Comahue Shopping, Mega Plaza Lima, Real Plaza Cusco, Real Plaza Arequipa, Las Lomitas Street Center & Residences, Remeros Plaza, Paseo Champagnat, Tortugas Open Mall, San Justo Shopping, Recoleta Mall y el Solar de la Abadía, entre otros.

Los dueños de OH! Buenos Aires buscan con este nuevo proyecto no solo un centro comercial, sino un espacio urbano innovador, alineado con tendencias sostenibles y experiencias de consumo únicas, consolidando su presencia en Buenos Aires y Zona Norte.