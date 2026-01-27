La historia del cooperativismo argentino escribe un nuevo capítulo en la Comuna 12. En un contexto económico donde el consumidor busca refugio en los precios justos, El Hogar Obrero profundiza su plan de expansión y confirmó la apertura de un nuevo Supercoop en Saavedra.

Tras décadas de repliegue, la emblemática institución, en alianza estratégica con la Cooperativa Obrera, vuelve a pisar fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Después de las exitosas inauguraciones en San Telmo y Caballito, el norte porteño se prepara para recibir una propuesta comercial que combina la modernidad del retail con la tradición solidaria.

Fecha y ubicación: ¿Dónde estará el Supercoop en Saavedra?

Según el cronograma oficial de la entidad, los vecinos no tendrán que esperar mucho. La inauguración del Supercoop en Saavedra está prevista para el próximo 28 de febrero.

El local estará ubicado en una zona estratégica del barrio, en la intersección de Manzanares y Balbín. Este inmueble propio de la cooperativa se suma a la red de activos que la entidad está recuperando para volver a operar de forma directa, finalizando contratos de alquiler con cadenas privadas.

Además de esta apertura, el plan de expansión contempla:

Una nueva sucursal en Balvanera (sobre la calle Perón).

(sobre la calle Perón). Una apertura en Lobos, Provincia de Buenos Aires (bajo la marca Cooperativa Obrera).

Precios competitivos y recuperación histórica

El desembarco del Supercoop en Saavedra no es solo un hecho comercial, sino un símbolo de recuperación. Néstor Fiumano, presidente de El Hogar Obrero, destacó el desafío de «volver a instalar el cooperativismo de consumo en la Ciudad con un formato de cercanía».

La propuesta busca ser una alternativa «contracíclica» frente a la crisis del retail tradicional. Apoyándose en marcas propias y en la reinversión de excedentes, el supermercado promete precios competitivos para el bolsillo de los vecinos.

Con antecedentes como la sucursal de Caballito, que generó 27 puestos de trabajo y miles de operaciones en su primer día, se espera que la llegada a Saavedra revitalice el consumo barrial y recupere la mística de aquella organización fundada por Juan B. Justo en 1905, que llegó a tener más de 300 sucursales en su apogeo.