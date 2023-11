Sofía Gala fue demorada en Aeroparque antes de volar a Mar del Plata

Este jueves por la tarde en las redes sociales circularon imágenes de Sofía Gala Castiglione mientras era bajada de un avión cuando se disponía a viajar hacia la ciudad de Mar del Plata. La situación ocurrió durante este mediodía en Aeroparque, lugar desde el que la hija de Moria Casán debía abordar el vuelo 1608 de Aerolíneas Argentinas, el cual partía desde Buenos Aires a las 12.40.

Sin embargo, cuando todos los pasajeros ya estaban sentados en la nave a punto de despegar, la Policía Aeroportuaria pidió el descenso de la actriz y la llevaron hasta un salón del aeropuerto para ser interrogada. Según trascendió, las cámaras de seguridad habrían detectado una situación irregular en el freeshop del lugar cuando al parecer la actriz habría sido acusada de llevarse algunos productos de un local.

Hasta el momento, la Policía Aeroportuaria dictó “secreto de sumario” por lo que no hay información oficial. Sin embargo, se comunicó con Moria, quien habló al respecto. “Nada, nada, ya está en Mar del Plata, creo. Está en pleno vuelo. No sé bien qué pasó porque yo estaba grabando. Un malentendido, un problema de pasaje, no tengo la menor idea. Ella iba para el Festival de Cine de Mar del Plata, ya está todo solucionado”, dijo la diva.

Más tarde, ya más tranquila, Moria se manifestó en las redes sociales con mensajes hacia su hija. “Brindo por tu nuevo film, Reina Animal, para que disfrutes en el Festival de Cine de nuestra amada MDQ (Mar del Plata)”. Luego, sobre otra imagen en la que se podía apreciar que la actriz ya había arribado a la ciudad costera, escribió: “Placer hija mía. Ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina Animal, sobrevivís al matadero. Te amo. Besos a Fermín. No se pierdan Reina Animal”.

A mediados de septiembre, luego de que se estrenara La One: La Vida de Moria Casán, un podcast producido por Anfibia para la plataforma Spotify, la diva reveló algunas situaciones de su vida. Una de ellas estaba vinculada sobre la infancia de su única hija, cuando a Sofía Gala le hicieron unas pruebas de coeficiente intelectual y le recomendaron a la conductora que la cambie de escuela para que la anotara en una para chicos con inteligencia superior.

“Cuando la llevé a un colegio de chicos especiales, de intelectualidad alta, es decir, con un coeficiente intelectual mayor, porque así me lo habían pedido, voy a subir la misma escalera que ella y me encuentro con un nenito que me dice: ‘¿Usted es Moria Casán?’”, comenzó describiendo la jurado de Bailando 2023 (América).

“Un nenito con gominita, saquito, cuatro o cinco años eh”, dijo Moria ante la risa de Lali Espósito, invitada en ese episodio para dialogar con la diva. “‘Sí, soy Moria Casán’, le respondí, y el nene me dice: ‘Yo leo La Nación y distingo sujeto, verbo y adjetivo. Entonces dije: ‘Ayyyy’”, contó con un grito, mientras se tapaba la boca con las manos. “Me la llevo a mi hija de acá”, acotó la cantante a su lado, muy tomada por la risa ante la anécdota. “¡Y la saqué! Pegué un grito ante el monstruito y me la llevé de esa escuela”, confesó Casán.

A comienzos de octubre, Sofía celebró los 15 años de su hija Helena, fruto de su vínculo con Diego Tuñón, músico de Babasónicos. Fiel a su estilo, decidió no exponerlo en las redes sociales, cosa que sí hizo Moria, en modo abuela orgullosa. “Amada Helena, hace 15 años llegabas a nuestra vida para fortalecer el matriarcado. Moria Sofía, thanks a So y a tu padre Diego Tuñón por ayudarme a resignificar el amor que conocí con la llegada de tu madre y la tuya”, comenzó escribiendo la jurado de Bailando 2023. “Happy nueva era en tu birthday. Hay una frase que Romeo le dice a Julieta: enseñas a brillar a las antorchas, eso haces mi amada Helena. Nos conmovés y brindás un nuevo aprendizaje. Love reina.”, expresó la diva en sus historias de Instagram.

Un año atrás, Helena debutó como actriz, acontecimiento que emocionó mucho a su abuela. En aquel momento y en el marco del Bafici, se estrenó el film La Vagancia, una película de Ayar Blasco protagonizada por Sofía Gala y Martín Piroyansky. “Una alegría inmensa”, celebró Moria por el debut cinematográfico de su nieta al tiempo en que compartió algunas imágenes de la adolescente en plena acción.