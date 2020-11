Sencilla: la nueva casa de Pampita tiene tres pisos, siete habitaciones y 11 baños

En medio de rumores de embarazo, Pampita y Roberto García Moritán dejaron la casa inteligente de Barrio Parque para mudarse a un departamento de tres pisos en un edificio de Palermo.

El próximo 22 de noviembre la modelo y el empresario celebrarán su primer aniversario de casados y para eso decidieron reorganizar su vida y la de su familia ensamblada. Hace tres semanas abandonaron la mansión en la que vivía Carolina antes de contraer matrimonio y buscaron un hogar que se adaptara a sus necesidades y la de sus cinco hijos. Así, encontraron un triplex en una torre sobre la avenida Figueroa Alcorta al 3700, en el barrio porteño de Palermo.De esta manera la familia García Moritán-Ardohain ocupa los pisos 22, 23 y 24 (los últimos del edificio). El departamento cuenta con siete habitaciones, once baños y pileta climatizada, ubicada en el tercer piso del departamento. Allí viven Pampita junto a sus tres hijos Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña– y Roberto y sus dos hijos Delfina y Santino -de su matrimonio con Milagros Brito-.

Luego de que se difundiera esta información, la modelo se expresó en su programa Pampita Online y manifestó su descontento sobre la divulgación de datos que corresponden a su intimidad. «La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo”, indicó la conductora el martes en su ciclo.

“Si lo hablan desde el lugar de algo nuevo para la familia ensamblada, me encanta. Pero no se encara siempre desde ese lugar sino desde otro lugar que no me gusta para mi vida. Y tampoco me quiero poner en el lugar de desmentir porque si no entro en ese juego que no me gusta”, agregó Pampita.

