Se va Zara de Buenos Aires

El grupo español Inditex, que controla las operaciones de la tienda de ropa Zara en la Argentina y Uruguay, se irá del país, al transferir el control a la multinacional Regency Group.

De este modo, informó Europapress, Inditex extendió el modelo de gestión que ya adoptó Regency con las marcas de Inditex en Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y Paraguay, entre otros.

Según se informó, luego del cierre de esta operación, “Regency Group sumará a su equipo la totalidad de los empleados de colaboradores de Inditex en Argentina y Uruguay, que supera las miles de personas”.

Desde Zara confirmaron la operación: “El grupo de distribución de moda Inditex ha alcanzado un principio de acuerdo con la multinacional Regency Group para transferir la gestión de las operaciones de sus marcas Zara y Zara Home en Argentina y Uruguay. Con este acuerdo, Inditex homologa el modelo de gestión de sus marcas con el desarrollado en la mayor parte de los mercados de la región, a través de un contrato de franquicia gestionado por Regency, grupo empresarial que lleva más de 25 años operando con gran éxito las marcas de Inditex en países como Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y Paraguay”.

Advertisement

“Zara y Zara Home tienen hoy en Argentina y Uruguay una excelente imagen de marca y una posición comercial muy consolidada, con ventas que evolucionan de forma favorable y resultados positivos. Ambas marcas cuentan en la actualidad con 11 tiendas en Argentina y 4 tiendas en Uruguay, que cuando se complete la operación continuarán ofreciendo su oferta de moda de calidad y su apuesta por un excelente servicio al cliente de ambos países. La sólida presencia de Zara en Argentina y Uruguay está sin duda vinculada con el compromiso con sus clientes locales demostrado a lo largo de 25 años de presencia comercial ininterrumpida. Zara ofrece colecciones propias para el hemisferio sur desde su llegada al mercado argentino, una práctica que adoptó la compañía para acompañar más de cerca las tendencias de moda adaptadas al mercado”.

“Para ello cuenta, en su sede central en España, con equipos de diseño, desarrollo de producto y comercial entre otros, específicos para esta región, que trabajan en paralelo a los destinados al hemisferio norte. Los equipos comerciales de Inditex seguirán fuertemente vinculados a la actividad de sus marcas en Argentina y Uruguay, como ocurre en todos los países de la región donde se opera con acuerdos similares. Regency Group cuenta con presencia en 13 países de América Latina, más de 5.000 empleados y más de 400 tiendas en la región. Tras el cierre de esta operación, Regency Group sumará a su equipo la totalidad de la plantilla de colaboradores de Inditex en Argentina y Uruguay, que supera el millar de personas”, indicó.

La empresa, propiedad del empresario Amancio Ortega Gaona -una de las 20 personas más ricas del mundo, con un patrimonio valuado en US$ 65.000 millones-, informó mediante un comunicado que alcanzó un principio de acuerdo con la multinacional Regency Group, para transferir la gestión de las operaciones de sus marcas en la Argentina y Uruguay.

Advertisement

La nueva responsable de la cadena en el país es la misma que, el año pasado, adoptó el manejo de Nike.

El grupo, de origen panameño, maneja hace más de 20 años marcas de Inditex como Stradivarius y Bershka; además de Converse, Forever 21, Under Armour y Aeropostale.

Regency está presente en 13 países de América latina, tiene más de 5.000 empleados, aproximadamente 400 tiendas en la región y una facturación.

En la actualidad, ambas marcas cuentan con 11 tiendas en la Argentina y cuatro en Uruguay.

Advertisement

“Cuando se complete la operación, continuarán ofreciendo sus prendas de moda de calidad y su apuesta por un excelente servicio al cliente en ambos países”, indicó el comunicado.

De todos modos, se indicó que los equipos comerciales de Inditex seguirán fuertemente vinculados a la actividad de sus marcas en la Argentina y Uruguay, al igual que sucede en todos los países de la región donde se opera con acuerdos similares.

Según sus resultados anuales, cerrados en enero, el grupo que tiene, además de Zara, marcas como Pull and Bear y Massimo Dutti, entre otras, logró un nivel de ventas por US$ 34.600 millones (32.569 millones de euros), lo que representa un incremento del 17,5% frente a 2021, por encima de las previsiones de los analistas, y también un 15,1% más que su anterior récord de u$s 30.000 (28.286 millones de euros) logrado en 2019.

Con un modelo basado fuertemente en la importación de ropa, a Zara se le había dificultado operar en el país en los últimos años por las restricciones vigentes.

Advertisement

Su situación fue similar a otras compañías y el caso más extremo fue la firma chilena Falabella, que cerró su operación en la Argentina en forma definitiva en 2021, tras su fracaso en encontrar un socio local o un comprador para sus activos en el país, en ese orden.

También la cadena brasileña Renner siguió sus pasos; aunque comenzó en el país en 2019, con una inversión de US$ 12 millones, en la actualidad tiene dos de sus cuatro locales cerrados, precisó NA.