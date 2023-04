Rodríguez Larreta compartió un café con vecinos de Almagro junto a Jorge Macri y visitó la Bioferia

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, compartieron este sábado un café con vecinos de Almagro, donde intercambiaron opiniones sobre la realidad de la Ciudad y repasaron los principales desafíos que tiene por delante Argentina.

Más tarde, el Jefe de Gobierno recorrió Bioferia, el evento de sustentabilidad y consumo responsable más importante de Latinoamérica, realizado en el Hipódromo de Palermo.

Durante el encuentro en Almagro, Rodríguez Larreta destacó la importancia de mantener reuniones en los barrios. “Desde hace 15 años me junto tres veces por semana con vecinos. No preguntamos a quién vota cada uno. Yo soy el Jefe de Gobierno de todos. Es una práctica que no la cambio por nada”, aseguró.

Consultado sobre qué medidas tomaría contra la inflación en caso de ser elegido presidente, el Jefe de Gobierno afirmó que “es necesario llevar a cabo un plan integral y mantenerlo en el tiempo”. Y agregó: “Argentina no puede seguir gastando toda la vida más de lo que tiene. Hay que arremangarse, trabajar y poner prioridades: salud, seguridad y educación tienen que estar por encima de todo”.

Por otra parte, sostuvo que “el país tiene que crecer, producir más y generar más trabajo”, aprovechando las necesidades que el mundo tiene en “alimentos, energía y litio, entre otros recursos”.

En ese sentido, Rodríguez Larreta explicó que “para aprovechar esas oportunidades hay que hacer un montón de cosas: cambiar el sistema laboral porque hoy nadie se anima a tomar a un empleado, capacitar mejor a la gente y tener infraestructura adecuada”.

Del encuentro, realizado en Avenida Corrientes al 3700, participó también el presidente de la Comuna 5, Sebastián Perdomo.

Tras la charla con los vecinos, el Jefe de Gobierno visitó Bioferia, el evento que reúne a empresas, emprendedores y organizaciones que promueven el desarrollo sostenible a través de distintas propuestas y experiencias.

“Es un orgullo tener en Buenos Aires a la feria sustentable más grande de Latinoamérica. Es muy lindo ver que viene tanta gente, eso demuestra el compromiso que hay en la ciudadanía por cuidar el planeta”, afirmó Rodríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado de la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, con quien visitó el espacio de concientización de Ciudad Verde, donde se puede calcular la huella de carbono que cada persona genera con sus hábitos cotidianos y se brindan consejos para reducirla.

Como parte del encuentro, la Ciudad presentó las iniciativas “Recicletas”, para concientizar sobre el uso y la reutilización del plástico; y “Misión Ciudad Limpia”, con información sobre los beneficios de la separación de residuos en origen. La feria se puede visitar hasta mañana a las 18.