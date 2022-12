Revelaron el verdadero motivo de separación entre Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

Luego de cuatro años de matrimonio, en marzo de 2018, Viviana Canosa anunció su separación de Alejandro Borensztein. Cabe mencionar que fruto del amor entre la periodista y el hijo del famoso humorista, Tato Bores, nació Martina, la única hija de la pareja. Hace un tiempo, la nueva figura de LN+ se refirió a ese hecho.

“Cuando las cosas no evolucionan, yo suelo hacer lo posible por cambiarlas. Después de pensarlo mucho tiempo, tomé la decisión. No quiere decir que no hay amor, eso no se va de un día para el otro”, expresó Viviana Canosa. Del mismo modo, la exitosa comunicadora señaló: “Tal vez no es lo mismo el amor que estar enamorado. El amor va a estar por siempre, por Martina”.

“Cuando se lo conté a Martina nos aliviamos los dos. Estamos conectadas todo el tiempo y ella lo entendió. Era una decisión que había que tomar y no lo contamos de común acuerdo con Ale porque los dos queríamos estar más tranquilos”, expresó la conductora. Hoy, Ángel de Brito en su visita al ciclo “Mañanísima”, el cual conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, contó un dato que pocos conocían de Viviana Canosa.

Al ser consultado por su relación con Viviana Canosa, De Brito indicó: “Canosa es un ser de luz, de luz apagada, pero de luz al fin. Yo trabajé diez años con ella hasta que decidió echarme. Estuvimos pelados un tiempo y después trabajamos de nuevo con (Marcelo) Tinelli sin hablarnos, ni una palabra, súper profesionales”.

“Ella intentó acercarse, pero como me había echado yo no le hablé. Ella es actriz, es muy del acting, nos peleamos y nos amigamos; ahora me bloqueó, me bardeó en A24, le escribí y me bloqueó”, sumó Ángel. En una parte, el conductor de “LAM” habló de la separación de Viviana Canosa y Borensztein.

Alejandro habló de Canosa

Hace un tiempo, el exmarido de Viviana Canosa le brindó una entrevista a María Laura Santillán para el suplemento “Mujer” del diario Clarín. Al hablar de la exestrella de A24, Borensztein señaló: “Ella tiene una polenta muy particular y si no le marcás dónde parar, tiene una habilidad tremenda para ir por la cornisa”.

“Nosotros tuvimos una relación absolutamente ‘clandestina’, estábamos juntos sin que nadie lo supiera, no salíamos a la calle, estábamos en su casa o en la mía. Los dos ya estábamos separados. Jamás pensamos que iba a pasar a otro nivel la relación”, reveló la expareja de Viviana Canosa.